Deutsche Bahn taille dans les postes de direction pour surmonter la crise

( AFP / JOHN MACDOUGALL )

La compagnie ferroviaire allemande en crise Deutsche Bahn espère économiser 500 millions d'euros par an en supprimant environ un poste de direction sur trois, selon sa cheffe, qui n'a néanmoins pas promis l'amélioration prochaine de la ponctualité des trains.

Evelyn Palla, en poste depuis quatre mois après le limogeage de son prédécesseur Richard Lutz, a promis lundi une "nette baisse des coûts dans la direction du groupe" devant des médias à Berlin, dont l'AFP.

"Nous disons toujours à nos activités opérationnelles qu'elles doivent être plus rentables, mais il n'est pas acceptable que la direction du groupe vive à leurs dépends", a expliqué la patronne de l'entreprise détenue à 100% par l'Etat allemand.

Selon le journal Handelsblatt, Evelyn Palla souhaite réduire de 3.500 à 2.500 les postes d'encadrement.

Infrastructures délabrées, ponctualité des trains en baisse, clients mécontents, endettement... La cheffe du rail allemand a plusieurs défis d'ampleur à résoudre et, selon elle, la situation ne s’améliorera pas à court terme.

En 2025, environ 60% des trains longue distance ont été ponctuels. Ce sera sans doute bien pire en janvier, à la suite des graves perturbations liées aux intempéries.

2026 sera "une année de travaux exceptionnelle", avec 28.000 chantiers en cours, soit 2.000 de plus que l'an dernier, selon la patronne de la Deutsche Bahn, ce qui devrait encore augmenter la pression sur le réseau.

Pour surmonter la crise et moderniser son infrastructure, Deutsche Bahn peut compter sur plus d'une centaine de milliards d'euros d'ici 2029 d'investissements publics adoptés l'an dernier.