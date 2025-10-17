Dette : vers une dégradation de la note de la France par Moody's, prévient le président de la fédération bancaire française

Une dégradation entraînerait une hausse des taux d'emprunt pour les banques, qui serait répercutée sur les clients.

Daniel Baal à Paris, le 2 avril 2024. ( AFP / JOEL SAGET )

La situation budgétaire "très inquiétante" de la France devrait pousser Moody's à dégrader la note de la dette française la semaine prochaine, a estimé jeudi 16 octobre le président de la Fédération bancaire française (FBF) Daniel Baal. Une entrainant avec elle une hausse du coût des crédits bancaires.

"Il y a une situation budgétaire que Moody’s, comme Fitch auparavant, considère comme étant aujourd’hui quand même très inquiétante pour la France", a déclaré le dirigeant sur le plateau de BFM Business . "Donc on peut s'attendre (...) à une dégradation de la note souveraine de la France par Moody’s" , comme l'a fait sa concurrente Fitch le 12 septembre.

En conséquence, les banques emprunteront plus cher l'argent qu'elles prêtent ensuite aux entreprises et aux particuliers, a prévenu Daniel Baal, aussi patron du Crédit Mutuel. "Ce qui évidemment n'est pas une bonne nouvelle parce que ça signifie que, derrière, les taux pratiqués vis-à-vis des clients risquent aussi d'augmenter ", a-t-il continué, les banques répercutant cette hausse pour préserver leur marge.

Instabilité politique

La France, qui tente de sortir d'une crise politique sans précédent dans la Ve République, s'est pourtant offert un peu de répit jeudi, le gouvernement Lecornu échappant de peu à la censure .

Mais la situation budgétaire reste tendue et le chemin encore long pour ficeler le budget 2026 d'ici la fin de l'année.

Ouvrant le bal des revues d'automne des agences de notation, Fitch a baissé le 12 septembre la note souveraine de la France à A+ (équivalent d'un 16/20) avec perspective stable, sanctionnant le pays pour son instabilité politique persistante et les incertitudes budgétaires qui contrarient l'assainissement de ses comptes publics très dégradés.

Moody's avait rétrogradé d'un cran la note de la France en décembre 2024. L'agence la classe Aa3, l'équivalent d'un 17/20, avec perspective stable. Elle s'était abstenue de la noter en avril dernier.