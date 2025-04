Dette : le gouvernement va-t-il finalement s’attaquer aux niches fiscales ?

Vers une réduction des niches fiscales en 2026 ? Au lendemain de la présentation de François Bayrou pour sensibiliser les Français à l'état des comptes publics – où 40 milliards d'euros d'économies seront nécessaires l'année prochaine –, le gouvernement penche sur plusieurs pistes en vue de l'élaboration du prochain budget. Parmi les hypothèses envisagées figure notamment le cas des niches fiscales.

Invitée sur le plateau de TF1, ce mercredi 16 avril, Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, indique vouloir s'attaquer aux 467 niches fiscales, dans l'objectif de récupérer davantage de recettes sans augmenter les impôts. « On a 467 niches fiscales aujourd'hui, dont des dizaines qui bénéficient à moins de 100 contribuables […] On préfère avoir des impôts qui soient potentiellement plus bas pour tout le monde plutôt que d'avoir des impôts élevés avec certains qui, eux, ont de très très fortes réductions d'impôts », a expliqué la ministre.

« Il y a 85 milliards d'euros de niche fiscale. Si vous avez 10 % en moins, ça fait 8 milliards et demi et vous pouvez faire beaucoup pour l'État et pour réduire les impôts », a-t-elle pointé.

« C'est une question d'équité, de justice sociale », a-t-elle encore plaidé, précisant vouloir s'attaquer uniquement aux niches fiscales qui ne bénéficient qu'à un petit nombre de contribuables, sans toutefois préciser lesquelles.