Dette : l’ordonnance en blanc du docteur Bayrou

« La vérité permet d'agir. » Le slogan est affiché partout dans l'amphithéâtre de l'avenue de Ségur qui accueille ce mardi 15 août la grande conférence sur les finances publiques voulue par François Bayrou pour poser un « diagnostic » sur la maladie qui mine depuis cinquante ans la France : notre « surendettement » qui atteint aujourd'hui les 113 % du produit intérieur brut (PIB). « Nous devons emprunter tous les ans 300 milliards d'euros, si les taux d'intérêt explosent, nous allons être étouffés », s'est exclamé le Premier ministre pour souligner l'urgence de la situation. La charge de la dette est en effet partie pour atteindre les 100 milliards d'ici 2029… Une « fatalité inacceptable » pour le centriste.

Première étape de la méthode Bayrou : faire œuvre de pédagogie pour convaincre les Français, mais aussi les parlementaires et les partenaires sociaux, de l'urgence de la situation. Sur les écrans, des slides défilent pour faire l'anamnèse du patient France et lister les symptômes du patient France : PIB par habitant, déficit public et commercial, charge d'intérêts, augmentation de la dette…

Peut-on espérer un redressement de la productivité du travail en France ? Conclusion de cette auscultation en profondeur de l'état économique du pays ? La France ne produit pas assez de ressources pour financer son train de vie, nous dépensons trop par rapport à nos recettes, et notre « excès de