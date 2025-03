La sentence est tombée. L'Insee a annoncé qu'au quatrième trimestre 2024 la dette de la France atteint 3 305,3 milliards d'euros, soit 113 % du PIB. Un nouveau record, après les 3 300 milliards d'euros au trimestre précédent. Le déficit public, lui, se fixe à 5,8 % du PIB. Une situation qui, si elle n'est pas aussi mauvaise que prévu, ne rassure pas pour autant le ministre de l'Économie.

« Ça n'est pas une bonne nouvelle. C'est un déficit qui est trop élevé, et c'est pourquoi nous devons réduire nos déficits », a déploré Éric Lombard jeudi sur France Inter. Pénalisée par un des déficits budgétaires les plus importants de l'Union européenne, Paris est soumis à une pression constante de la part des marchés pour maîtriser ses dépenses publiques.

Le président Macron et la dette : histoire d'une faute « On a eu un peu plus de recettes que prévu dans les dernières semaines […] parce que l'économie tient assez bien », a ajouté le ministre, avertissant que la baisse du déficit reste une priorité pour le gouvernement dans un contexte d'inquiétude sur la souveraineté nationale face à la Russie et aux États-Unis. « Tant que nous n'avons pas traité le problème du déficit, de la dette, nous sommes en risque », a-t-il dit.

« Le Premier ministre animera le 15 avril une conférence des finances publiques pour que la situation budgétaire soit partagée avec