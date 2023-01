Déserts médicaux : Nevers met en place un pont aérien avec Dijon

Une grande première. Ce jeudi 26 janvier, des soignants vont être acheminés par avion de Dijon à Nevers, pour pallier au manque criant d'effectifs qui frappe cette région considérée comme un « désert médical », rapporte TF1 Info . Annoncé en novembre dernier, ce trajet va relier l'aéroport Dijon-Bourgogne à Longvic avec huit passagers à bord pour vol d'une durée de 35 minutes. Une solution qui fera faire « des économies », a assuré le maire de Nevers Denis Thuriot, alors qu'un trajet en voiture ou en train avait été envisagé. Coût du premier vol : « autour de 5 400 euros, soit 650 euros par passagers », a précisé le maire à France Bleu .

La rotation d'un avion plus grand (de 10 à 15 places) est également à l'étude pour un coût de 13 000 euros, alors que l'embauche d'intérimaires représente 3,5 millions d'euros par an pour l'hôpital plombé par un déficit annuel de 6 millions d'euros. « Si j'utilise ne serait-ce que la moitié de ces 3,5 millions, cela me permet de faire deux rotations aériennes par semaine », a évalué le maire.

Critique des écologistes

« Une heure d'avion est 13 fois plus émettrice en CO2 qu'une heure de voiture », critiquent les écologistes départementaux. « Mais qu'est-ce qu'on fait ? », répond le maire. « On laisse mourir les gens ? ». Avec un généraliste pour plus de 2 000 patients, contre 854 au niveau national, « 15 à 20 %

... Source LePoint.fr