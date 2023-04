Désert médical : « Doctobus », un camping-car transformé en centre de santé

« Obtenir un rendez-vous aussi rapidement, c'est si rare que j'ai sauté dessus ! » Laeticia est une patiente du cabinet médical Doctobus. Comme elle, ils sont entre 13 000 et 15 000 habitants de l'agglomération d'Évreux à peiner pour trouver un médecin traitant, comme le relève Le Parisien .

Mais avec ce nouveau centre de santé installé dans un camping-car, Laeticia a obtenu son rendez-vous la journée même de son appel. Éviter les délais d'attente trop longs, c'est l'une des missions de cette unité médicale mobile. Julien Boscher, responsable du pôle Santé et handicap de la ville et de l'agglomération d'Évreux, explique : « Notre particularité est d'avoir une réactivité quotidienne, avec des rendez-vous possibles en 48 heures. »

La cité-santé, le modèle d'avenirPour mener à bien ce défi et offrir un service de proximité pour des patients souvent âgés, le véhicule se gare trois fois par semaine devant la salle des fêtes de la ville transformée en salle d'attente. À bord, des médecins, comme Didier Lefebvre, 73 ans. Après quarante ans de pratique médicale classique en cabinet, il a décidé de reprendre son métier et consulte une fois par semaine dans le véhicule. Comme lui, cinq des six praticiens qui exercent dans le bolide sont à la retraite.

Le siège conducteur reconverti en fauteuil de praticien

Le médecin explique au Parisien la détresse de ses patients, qui racontent

... Source LePoint.fr