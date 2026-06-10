Des violences anti-immigrés éclatent à Belfast après une agression au couteau

(Actualisé avec Starmer, comparution, détails)

par Amanda Ferguson et Will Russell

Des centaines de manifestants masqués ont attaqué des maisons et incendié des véhicules lors d'une manifestation anti-immigrés mardi soir à Belfast, capitale de l'Irlande du nord, en réaction à une vidéo virale montrant un réfugié soudanais poignarder un homme.

Les émeutiers s'en sont principalement pris aux personnes de couleur, selon des témoins, chassant des familles de leurs maisons, attaquant la police et incendiant des véhicules.

Cette vague de violence, notamment encouragée par un appel de l'activiste anti-immigration Tommy Robinson, a gagné d'autres parties de l'Irlande du Nord.

Les images de la BBC montrent des maisons en feu et l'intervention de la police pour aider une famille à s'échapper des flammes. Selon la chaîne publique britannique, une foule d'une centaine d'hommes ont enfoncé des portes et brisé les vitres de maisons à Belfast.

"On s'en prend à eux simplement parce qu'ils sont noirs", a déclaré le pasteur Jack McKee à la BBC après les attaques contre des habitations dans le nord de la ville.

Mercredi matin, les stigmates des manifestations étaient bien visibles : maisons réduites en cendre, bâtiments à la façade noircie ou aux fenêtres brisées et voitures à l'état de carcasses.

"Il est clair que des personnes ont été prises pour cible hier soir en raison de leurs origines, et je ne le tolérerai pas", a déclaré le Premier ministre britannique Keir Starmer dans un communiqué. "Les responsables subiront toute la rigueur de la loi."

"Il ne peut y avoir aucune excuse ni aucune justification pour ces attaques", a déclaré la Première ministre d'Irlande du Nord, Michelle O’Neill.

"Des groupes d'hommes masqués qui brûlent des familles dans leurs maisons, c'est tout simplement de la lâcheté répugnante."

TENSIONS EN GRANDE-BRETAGNE

Le suspect de l'agression survenue lundi, un Soudanais de 30 ans, a été inculpé mardi soir de tentative de meurtre, de possession d'un objet tranchant ou pointu dans un lieu public et de menaces de mort. Il a comparu mercredi devant le tribunal de première instance de Belfast et a été placé en détention provisoire.

La victime, un homme d'une quarantaine d'années, a subi d'importantes blessures aux yeux ainsi que des entailles au visage et dans le dos.

Un couteau de cuisine a été retrouvé sur les lieux de l'agression, a déclaré Ryan Henderson, commissaire adjoint de police. Des images ont montré plusieurs passants tentant de repousser l'agresseur avant l'arrivée de la police.

Keir Starmer a qualifié cette attaque au couteau de "révoltante".

Cette agression, qui n'est pour l'instant pas considérée comme un acte terroriste, survient dans un contexte de tensions accrues en Grande-Bretagne. Une autre vidéo a récemment montré l'arrestation par la police d'un étudiant agonisant après que son agresseur, un Sikh, s'est présenté comme victime d'une attaque raciste.

Plusieurs manifestations contre l'immigration ont eu lieu ces derniers mois au Royaume-Uni, les partis populistes affirmant que la politique d'asile britannique permet à des individus dangereux d'entrer dans le pays.

Des émeutes anti-immigrés avaient déjà eu lieu en Irlande du Nord l'année dernière, après que deux adolescents roumanophones ont été accusés d'agression sexuelle.

"POGROM À CARACTÈRE RACIAL"

Le milliardaire américain de la tech Elon Musk a republié de nombreux messages dénonçant la situation au Royaume-Uni. En réponse à un message de Tommy Robinson, le patron de X a déclaré que ce n'était qu'en manifestant "A MAINTES REPRISES et A HAUTE VOIX" qu'il y aurait du changement.

La ministre de la Justice d’Irlande du Nord, Naomi Long, a déclaré à Reuters que des "acteurs de mauvaise foi" avaient cherché à instrumentaliser la peur et la colère. "Ne laissez pas vos préoccupations légitimes être manipulées par des acteurs de mauvaise foi", a-t-elle déclaré.

"Nous savons, en Irlande du Nord, les dégâts que cela peut causer lorsque l’on diabolise tout un groupe de personnes à cause du comportement de quelques-uns, et nous ne voulons pas revenir à cette situation."

Claire Hanna, la dirigeante du Parti social-démocrate et travailliste (opposition), a qualifié les violences de mardi soir de "pogrom à caractère racial".

"L’écosystème en ligne qui a attisé ces tensions va désormais passer à autre chose, et ce sont les habitants de Belfast qui devront recoller les morceaux" a-t-elle dit à Reuters.

Des manifestations de moindre ampleur ont également eu lieu devant le Parlement à Londres et dans les deux plus grandes villes d'Écosse, Glasgow et Édimbourg.

(Reportage Amanda Ferguson, Will Russell et Isabel Infantes à Belfast ; Conor Humphries et Graham Fahy à Dublin ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)