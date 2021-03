Des personnes âgées visées par une nouvelle arnaque après avoir fait leurs courses près de Perpignan

L'escroc a demandé au couple de lui présenter le ticket de caisse et de régler en espèces les 120 € de courses. (PIXABAY / MOERSCHY)

Une nouvelle arnaque vient d'être révélée par un couple de personnes âges qui a bien failli en être victime. Une fausse directrice de magasin a abordé ces habitants des Pyrénées-Orientales en leur indiquant que leur chèque avait été refusé. Elle leur a demandé de régler leurs courses en les menaçant d'appeler la police.

Un couple de personnes âgées des Pyrénées-Orientales a bien failli être victime d'une nouvelle arnaque, rapporte L'Indépendant. Les faits ont eu lieu samedi 6 mars. Alors qu'ils viennent de faire leurs courses, ces habitants de Rivesaltes rentrent chez eux quand ils remarquent qu'une voiture les suit.

Une fausse directrice de magasin

La personne au volant leur fait des appels de phare et klaxonne. Le retraité décide de ne pas s'arrêter. Mais la voiture continue de les suivre et de leur faire des signaux. L'homme finit par s'arrêter au bord de la route.

Le véhicule derrière fait de même et une personne en sort. « Là, une dame qui se présente comme la directrice du supermarché nous dit qu'on a mis du temps à s'arrêter, que le magasin a un bug informatique et que tous les chèques sont refusés, et qu'elle a donc passé sa matinée à courir après tous les clients qui réglaient ainsi », raconte l'octogénaire.

Les victimes ne se laissent pas faire

La fausse directrice de magasin demande alors au couple de lui présenter le ticket de caisse et de régler en espèces les 120 € de courses. « Je n'avais pas cette somme sur moi, alors elle nous a demandé de payer en carte bancaire », explique la vieille dame. L'escroc leur ordonne alors de régler la somme par carte bancaire, grâce à un terminal portable.

La femme du couple s'exécute : « Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait, et j'ai tapé mon code, sur ce qui m'a semblé être un clavier de téléphone mais je n'y voyais pas bien. » Par chance, la transaction bloque. La fausse directrice de magasin ne se démonte pas et accuse ses victimes de vol et les menace d'appeler la police. « Mais je ne me suis pas démontée, je lui ai dit de le faire, et qu'on les attendrait ici. Elle est finalement partie », assure l'octogénaire, qui craint que cette nouvelle arnaque fasse d'autres victimes.