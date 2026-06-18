Des observations satellitaires permettent de détecter le "pouls urbain" de six métropoles mondiales

Même si une ville n'est pas un organisme vivant, elle semble posséder un cœur qui bat à son propre rythme, marqué par des poussées de croissance, des transformations au fil du temps et parfois un déclin. L’analyse d’images satellites a permis à des chercheurs de suivre les signes vitaux de six grandes métropoles mondiales et de détecter dans chacune d’elles un "pouls urbain" distinct.

Les chercheurs ont étudié Dubaï, Lagos, Mexico, Mumbai, Seattle et Shenzhen en appliquant une nouvelle méthode permettant de documenter les changements dynamiques qui se produisent dans ces villes presque en temps réel.

Historiquement, les experts analysaient l’urbanisation à partir de données agrégées et intermittentes, comme les recensements annuels, les indicateurs économiques ou les cartes montrant l’évolution d’une ville sur plusieurs années.

Selon les chercheurs à l'origine de la nouvelle étude, cette méthode traditionnelle n'offre qu'une vision incomplète des villes et risque de ne pas saisir les transformations plus subtiles qui accompagnent leur évolution.

"Nous nous sommes inspirés du pouls humain, qui nous fournit des informations différentes sur notre santé par rapport au poids ou à la taille", a déclaré l’auteur principal de l’étude, Zhe Zhu, professeur de télédétection à l’Université du Connecticut.

"Le pouls urbain mesure le processus de développement à haute fréquence, ce qui nous permet de repérer les signes avant-coureurs d’une tension économique ou d’une stagnation avant qu’ils ne se transforment en crises à part entière", a ajouté Zhe Zhu. "Nous comparons les indicateurs traditionnels à l’observation d’une crise cardiaque – le résultat – alors que le "pouls urbain" revient à surveiller le mode de vie quotidien et les signes vitaux qui précèdent cette crise."

La principale conclusion de l’étude, publiée dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences, est que l’urbanisation n’est ni régulière ni progressive, selon les chercheurs.

"L’urbanisation est en réalité "ponctuée", ce qui signifie qu’elle se produit par des poussées soudaines et intenses, ou qu’elle est "cyclique", avec des phases d’expansion et de ralentissement qui ne correspondent pas aux saisons annuelles. Elle est également "asynchrone", car différents quartiers d’une même ville peuvent se développer à des moments totalement différents et sans coordination", a expliqué Karen Seto, professeure de géographie et de science de l’urbanisation à l’Université Yale qui a participé à l'étude.

"C’est important parce que, pendant des décennies, les chercheurs ont décrit les villes à l'aide des cartes statiques", a-t-elle ajouté.

DES VILLES AUX DYNAMIQUES DIFFÉRENTES

Les chercheurs ont utilisé des images satellites denses et à haute fréquence provenant des satellites Landsat de l’agence spatiale américaine Nasa et Sentinel-2 de l’Agence spatiale européenne. Ils ont suivi des changements physiques, comme la construction de nouveaux bâtiments, les démolitions, les grandes infrastructures et l’expansion sur des espaces verts.

Zhe Zhu a expliqué que les chercheurs avaient choisi des villes aux profils politico-économiques variés, allant du développement étatique de Shenzhen à la croissance portée par la loi de l'offre et de la demande de Seattle, en passant par l’expansion informelle de Lagos et les mégaprojets de Dubaï.

Shenzhen, autrefois un petit village de pêcheurs situé près de Hong Kong devenu une mégapole, a affiché la croissance la plus forte en amplitude et en intensité. Son évolution se caractérise par d’importantes poussées concentrées, reflétant une mobilisation rapide des capitaux sous l’impulsion de l’État.

Dubaï, la ville la plus peuplée des Émirats arabes unis, a également connu une forte croissance, mais son "pouls" semble avoir été davantage spéculatif, porté par des mégaprojets côtiers isolés nécessitant d’importants investissements, avec des pics soudains suivis de périodes de pause.

À Lagos, la plus grande ville du Nigeria, le "pouls" urbain est très fragmenté, avec de longues périodes d’inactivité entrecoupées de courtes phases d’expansion intense.

Seattle, la plus grande métropole du nord-ouest des États-Unis, a révélé un "pouls" urbain façonné par les forces du marché, marqué par la rénovation des quartiers et une densification progressive.

Mumbai, le centre financier et commercial de l’Inde, et Mexico, la ville la plus peuplée d’Amérique du Nord, se sont révélées très résilientes et ont subi moins de perturbations que les autres lors de chocs mondiaux tels que la pandémie de Covid-19.

"Tout comme le pouls humain réagit à une maladie, nos données ont capturé le moment précis où le Covid-19 a provoqué un "arrêt cardiaque" synchronisé du développement urbain à l’échelle mondiale. Mais la reprise a été totalement inégale", a déclaré Zhe Zhu.

"Shenzhen a connu une forte baisse coordonnée suivie d’un rebond rapide. Lagos a enregistré un ralentissement plus modéré qui s’est transformé en changements plus progressifs. Pendant ce temps, des villes comme Mumbai et Mexico ont été beaucoup moins affectées. Cela nous a montré que les chocs mondiaux ne se manifestent pas de la même manière dans chaque "corps" urbain", a ajouté Zhe Zhu.

Les chercheurs estiment que leur méthode pourrait avoir des applications concrètes.

"Pour les urbanistes et les décideurs politiques, cela fonctionne comme un outil de diagnostic. Au lieu de réagir à une crise une fois qu’elle s’est produite, ils peuvent voir précisément quand et où le "pouls" d’un quartier ralentit et intervenir rapidement afin d’éviter un effondrement des infrastructures ou un déclin économique", a déclaré Karen Seto.

(Reportage de Will Dunham, rédaction de Rosalba O'Brien, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)