Des frappes israéliennes font deux morts à Gaza

Des frappes israéliennes ont tué au moins deux Palestiniens dans la bande de Gaza mardi, ont indiqué les autorités sanitaires du territoire.

Les secouristes gazaouis ont indiqué qu'une frappe aérienne israélienne avait tué un homme et blessé deux enfants dans le quartier de Mawasi, à Khan Younès, dans le sud de l'enclave.

L'armée israélienne a déclaré à Reuters qu'elle avait pris pour cible un membre du Hamas.

Une seconde frappe aérienne israélienne a touché les environs d’un campement de tentes abritant des familles déplacées, tuant une personne et en blessant cinq autres, ont indiqué les secouristes.

L'armée israélienne n'a pas commenté cet incident dans l'immédiat.

Israël mène régulièrement des frappes à Gaza depuis la conclusion, en octobre dernier, d’un cessez-le-feu avec le Hamas négocié par les États-Unis, Tsahal affirmant viser des combattants qui menacent ses forces ou qui ont pris part à l’attaque du 7 octobre 2023.

Le Hamas accuse Israël de violer le cessez-le-feu. Nikolaï Mladenov, envoyé spécial du Conseil de la paix à Gaza nommé par le président américain Donald Trump, a déclaré que les deux parties avaient violé l’accord.

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, plus de 1.070 Palestiniens, dont de nombreux civils, et quatre soldats israéliens ont été tués à Gaza, selon les chiffres publiés par les deux parties.

Le Hamas ne communique pas le nombre de ses combattants tués.

Les troupes israéliennes contrôlent plus de 60% de Gaza, patrouillant dans ce que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu décrit comme une zone tampon destinée à dissuader les attaques du Hamas.

Le Premier ministre israélien affirme qu'Israël ne se retirera pas de ce territoire.

Les bombardements aériens et terrestres menés par Israël sur Gaza ont déplacé la quasi-totalité de la population, soit 2 millions de personnes, dont la plupart vivent désormais dans des abris de fortune.

(Rédigé par Nidal al-Mughrabi; version française Etienne Breban, édité par Jean-Stéphane Brosse)