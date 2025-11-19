Des frappes israéliennes font 25 morts dans la bande de Gaza-médecins

Au moins 25 Palestiniens ont été tués dans quatre frappes israéliennes menées mercredi dans des zones de la bande de Gaza contrôlées par le Hamas, ont déclaré les autorités sanitaires de l'enclave.

Des médecins ont indiqué que dix personnes avaient été tuées à Gaza dans le quartier de Zeitoun et deux autres à Chedjaïa, banlieue est de la ville. Les autres victimes ont été tuées dans deux attaques distinctes menées à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

L'armée israélienne a déclaré avoir frappé des cibles du Hamas dans toute l'enclave, après des tirs de membres du groupe palestinien contre ses soldats ayant violé le cessez-le-feu en vigueur depuis près de six semaines. Aucun membre des forces israéliennes n'a été blessé.

Alors que plusieurs incidents ont mis en évidence la fragilité de la trêve, Israël et le Hamas se sont rejeté la responsabilité de ce qu'ils ont qualifié de violations de celle-ci.

Les frappes ont eu lieu bien au-delà de la "ligne jaune" de démarcation derrière laquelle les Israéliens ont accepté de se retirer, selon des médecins, des témoins et les médias palestiniens.

(Nidal al-Mughrabi et Howard Goller; version française Camille Raynaud, édité par Benjamin Mallet)