Des frappes israéliennes font 23 morts à Gaza, selon les autorités sanitaires

par Nidal al-Mughrabi et Pesha Magid

Des tirs de chars et des frappes aériennes de l'armée israélienne ont fait 23 morts, dont sept enfants, mercredi dans la bande de Gaza, ont annoncé des responsables palestiniens.

Un médecin qui s'était précipité sur les lieux de l'attaque à Khan Younès a été tué par une deuxième vague de frappes visant le même endroit, ont déclaré les autorités sanitaires, tandis qu'un enfant de cinq mois a été tué dans la ville de Gaza, dans le nord de l'enclave.

"Alors que nous dormions dans notre maison, le char nous a pilonnés et les obus ont touché notre maison, nos enfants ont été tués – mon fils a été tué, le fils et la fille de mon frère ont été tués... Nous n'avons rien à voir avec quoi que ce soit, nous sommes des gens pacifiques", s'est ému Abou Mohamed Habouch lors des funérailles de sa famille.

Les attaques israéliennes surviennent trois jours après la réouverture du poste-frontière de Rafah entre Gaza et l'Égypte, étape majeure du plan américain entré en janvier dans sa deuxième phase pour régler le conflit.

La trêve entre l'Etat hébreu et le Hamas, déjà fragile, semble s'effriter davantage à chaque attaque israélienne.

Samedi, des frappes israéliennes ont tué plus de 30 Gazaouis.

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu.

L'armée israélienne a déclaré mercredi avoir mené des frappes sur la bande de Gaza en réponse aux tirs du groupe islamiste sur Tsahal près de la ligne d'armistice déterminée par l'accord de cessez-le-feu. L'armée israélienne a déclaré qu'un soldat israélien avait été gravement blessé par l'attaque du Hamas.

Une déclaration ultérieure de Tsahal a indiqué que l'une des frappes avait visé un haut commandant du Hamas.

Un commandant du Djihad islamique palestinien et sa fille de 11 ans ont également été tués mercredi lors d'une frappe, ont déclaré leurs proches.

Le Hamas a déclaré que l'action d'Israël compromettait les efforts visant à stabiliser le cessez-le-feu et a appelé dans un communiqué à "une pression internationale immédiate pour mettre fin aux violations".

RÉOUVERTURE DE RAFAH

Des patients gazaouis qui s'apprêtaient à franchir le poste-frontière de Rafah, récemment ouvert, pour se rendre en Égypte, ont été informés qu'Israël avait reporté leur passage. Depuis lors, les autorités sanitaires palestiniennes ont déclaré que le groupe de patients était en route vers la frontière.

L'organisme israélien chargé de contrôler l'accès à Gaza, le COGAT, a affirmé dans un communiqué publié mercredi que le point de passage de Rafah restait ouvert, mais qu'il n'avait pas reçu de l'Organisation mondiale de la santé les informations de coordination nécessaires pour faciliter les passages.

L'OMS n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Selon un source égyptienne chargée de la sécurité, Israël a invoqué des problèmes de sécurité dans la région de Rafah pour justifier la fermeture temporaire.

Seize patients et 40 de leurs accompagnateurs ont traversé la frontière égyptienne mardi, ont déclaré des médecins gazaouis à Reuters, tandis qu'une source policière du Hamas a déclaré à Reuters qu'au moins 40 personnes avaient traversé la frontière entre l'Égypte et Gaza mardi soir.

