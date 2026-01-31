Des frappes israéliennes font 12 morts à Gaza, selon les Palestiniens

Au moins 12 personnes, dont des enfants, sont mortes dans des bombardements israéliens sur la bande de Gaza, a déclaré le ministère de la Santé de l'enclave, alors qu'un cessez-le-feu est censé être en vigueur dans le territoire côtier.

L'une de ces frappes aériennes a touché un appartement dans la ville de Gaza, tuant trois enfants et deux femmes, selon un membre de leur famille et l'agence officielle de presse palestinienne WAFA. Une tente a aussi été frappée à Khan Younès, dans le sud du territoire, a rapporté WAFA.

L'armée israélienne a dit vérifier ces affirmations et n'a pas précisé dans l'immédiat avoir ou non bombardé l'enclave.

Sur une vidéo, on peut voir les murs calcinés et endommagés d'un appartement situé dans un immeuble de plusieurs étages, avec des débris jonchant l'intérieur et, à l'extérieur, une rue de la ville de Gaza.

"Nous avons retrouvé mes trois petites nièces dans la rue, ils parlent de cessez-le-feu et tout ça, qu'ont fait ces enfants, qu'avons-nous fait?", a dit Samer al Atbach, un parent.

Des tirs israéliens ont fait plus de 500 morts, dont une majorité de civils selon les autorités sanitaires locales, depuis l'entrée en vigueur en octobre sous l'égide des Etats-Unis d'un cessez-le-feu entre le Hamas palestinien et Israël.

Des activistes palestiniens ont tué quatre militaires israéliens sur cette période, selon les autorités israéliennes.

L'armée israélienne a déclaré vendredi avoir repéré huit hommes armés sortant d'un tunnel à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza à la frontière avec l'Egypte. Trois d'entre eux ont été tués et un quatrième, présenté comme un responsable du Hamas dans ce secteur, a été arrêté.

Le poste-frontière de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte, fermé de manière quasi permanente au cours des deux années de guerre déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, est censé rouvrir dimanche.

Israël et le Hamas s'accusent réciproquement de violations du cessez-le-feu alors que les Etats-Unis les pressent de mettre en oeuvre les prochaines phases de l'accord censé mettre fin définitivement au conflit.

(Reportage Dawoud Abu Elkas à Gaza et Nuha Sharf et Maayan Lubell à Jérusalem, version française Bertrand Boucey)