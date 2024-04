Des "étoiles" aux "clefs" : le Guide Michelin lance son palmarès des hôtels

189 établissements hôteliers ont été récompensés par cette première édition des "Clefs Michelin", que le Guide Michelin souhaite installer comme l'équivalent de son célèbre livre rouge, pour le secteur de l'hospitalité.

( AFP / JOEL SAGET )

Le guide Michelin a dévoilé lundi 8 avril son premier palmarès hôtelier, qui distingue 189 hôtels de 3 à 248 chambres situés dans toutes les régions de France, avec l'ambition d'en faire un pendant des fameuses étoiles qu'il décerne aux restaurants.

Annoncé en octobre, ce nouveau pan de l'histoire du guide était préparé depuis plusieurs années, a rappelé lors d'une conférence de presse Gwendal Poullennec, dirigeant du guide.

Les établissements distingués se sont vu remettre des clefs: 127 hôtels français ont reçu 1 clef pour "un séjour singulier", 38 établissements ont reçu deux clefs pour "un séjour exceptionnel" et 24 hôtels trois clefs pour "un séjour extraordinaire".

600 hôtels passés en revue

"Comme les étoiles, il s'agit de vraies distinctions. Au-delà de rendre un service aux voyageurs, notre ambition c'est aussi de mettre en lumière tous les métiers de l'accueil et de l'hospitalité", a souligné le dirigeant.

La sélection a été faite au sein des 600 hôtels français déjà recommandés sur le site du guide Michelin, avec des inspecteurs anonymes de façon similaire à la sélection des restaurants, mais avec des critères différents.

Cinq critères d'évaluation ont été mis en avant: l'ouverture de l'hôtel sur sa localité, son design et sa décoration, la qualité et la constance du service, la cohérence entre niveau de prix et prestations et l'authenticité de l'expérience.

"L'idée c'est de pouvoir proposer une palette de services au voyageur, du choix jusqu'à la réservation en ligne directement sur notre plateforme", a indiqué Gwendal Poullennec.

Le groupe, qui a racheté en 2018 Tablet Hotels, spécialiste américain de la recommandation et de la réservation d'hôtels de charme et de luxe, propose déjà la réservation d'hôtels sur sa plateforme. Il recense ainsi une sélection de 6.000 hôtels dans 120 pays, et annoncera tout au long de l'année 2024 des palmarès de clefs dans les principales destinations touristiques mondiales: le 24 avril à New-York, le 29 avril à Madrid, le 7 mai en Italie et le 4 juillet au Japon.

"Nous allons nous assurer que la distinction ait la même valeur partout dans le monde", a assuré le dirigeant du guide, qui estime être "au tout début d'un processus de long terme", raison pour laquelle il dit ne pas se donner d'objectifs chiffrés avec ces palmarès hôteliers.