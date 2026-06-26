Des drones frappent la région de Toula, en Russie-gouverneur

Une attaque de drones a endommagé un site industriel à Novomoskovsk, dans la région russe de Toula, a dit le gouverneur régional, Dmitry Miliaiev.

Il n'a fourni aucun détail sur le site qui avait été visé, alors que de nombreuses usines chimiques sont situées dans la zone.

Dmitry Miliaiev a indiqué que les lignes électriques avaient également été endommagées et qu'une femme avait été blessée dans la ville de Chtchiokino.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)