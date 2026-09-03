Des découvertes titanesques dans le "Jurassic Park" thaïlandais

Une femme passe devant la statue d'un dinosaure dans un temple bouddhiste à Khon Kaen, en Thaïlande, le 20 août 2026 ( AFP / Chanakarn LAOSARAKHAM )

Une statue de dinosaure monte la garde devant un temple bouddhiste de Khon Kaen, tandis qu'une autre, vêtue de robes cérémonielles, trône à l'intérieur. Dans ce coin du nord-est de la Thaïlande, les reptiles préhistoriques sont partout.

Surtout connue pour ses rizières et sa cuisine épicée, la région de l'Isan s'impose désormais comme le "Jurassic Park" thaïlandais.

Son sol aride regorge de fossiles qui ont permis cette année d'identifier deux nouvelles espèces: Nagatitan chaiyaphumensis, le plus grand dinosaure d'Asie du Sud-Est, et Uragasaurus kalasinensis, un herbivore au long cou.

Les chercheurs espèrent en dévoiler une troisième dans les prochains mois, ce qui pourrait porter à 16 le nombre total d'espèces de dinosaures mises au jour en Thaïlande.

Le pays est "le centre névralgique" de la recherche paléontologique en Asie du Sud-Est, selon le professeur invité Richard Cloutier, de l'université du Québec à Rimouski.

Si la Chine, la Mongolie et la Russie restent des terrains privilégiés, les experts estiment que le sol thaïlandais offre des indices importants sur l'évolution des dinosaures.

"Les dinosaures de notre pays diffèrent de ceux trouvés ailleurs", souligne Suravech Suteethorn, de l'université Maha Sarakham. "La période de nos découvertes comble un vide géologique, un chaînon manquant dans les archives d'autres pays".

Nagatitan

Les spécimens récemment identifiés ont été trouvés il y a une dizaine d'années, mais une vérification exigeante était nécessaire. D'autres fossiles attendent leur tour.

Les étagères de l'université ploient sous des fossiles de vertèbres, de cous et de pattes qui, pour un oeil non averti, ressemblent à des pierres ébréchées.

D'innombrables restes sont toujours enfouis, notamment dans le parc national de Phu Wiang, à deux heures de route de là, où Suravech Suteethorn et son père Varuvudh travaillent sur un chantier de fouilles.

Le paléontologue Varavudh Suteethorn nettoie la terre entourant des morceaux de fossile de dinosaure dans le parc national de Phu Wiang à Khon Kaen, en Thaïlande, le 19 août 2026 ( AFP / Chanakarn LAOSARAKHAM )

Sous un toit de fortune les protégeant de la pluie de mousson, ils dégagent lentement les morceaux d'un gigantesque fossile de cou qui pourrait constituer la prochaine découverte de dinosaure en Thaïlande.

Suravech reste discret sur les détails, mais assure que son officialisation, peut-être dès cette année, "impressionnera" le public.

"Ces nouvelles découvertes montrent la grandeur et la richesse du passé de notre pays", affirme-t-il à l'AFP.

Elles interviennent après l'identification du Nagatitan, qui vivait il y a environ 100 à 120 millions d'années, durant le crétacé inférieur, dans ce qui est aujourd'hui le nord-est de la Thaïlande.

Le mois dernier, les chercheurs ont dévoilé Uragasaurus, un herbivore pouvant atteindre 20 mètres de long, le premier dinosaure de ce type découvert en Thaïlande.

Attraction touristique

La région de l'Isan est particulièrement propice aux découvertes, confirme Thitiwoot Sethapanichsakul, de l'University College London, impliqué dans les recherches sur le Nagatitan.

Son climat sec et sa végétation clairsemée laissent les roches fossilifères exposées, tandis que son sol contient des couches sédimentaires de l'âge adéquat pour préserver des restes de dinosaures.

"Je pense et j'espère que la +ruée+ actuelle vers les dinosaures en Thaïlande n'est qu'un début", dit le scientifique.

Ces découvertes attirent également des touristes, dans un pays davantage connu pour ses plages et sa gastronomie que ses fossiles.

Des visiteurs regardent des peluches dans la boutique du musée des dinosaures de Phu Wiang à Khon Kaen, en Thaïlande, le 19 août 2026 ( AFP / Chanakarn LAOSARAKHAM )

Un musée consacré aux dinosaures a ouvert en 2007 dans la province de Kalasin et attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs.

"J'ai entendu parler des dinosaures il y a quelques mois et je suis curieux d'en savoir plus", raconte dans un autre musée, à Khon Kaen, Songyos Toongtubtim, retraité.

La montée en puissance de la paléontologie en Thaïlande se fait malgré des financements limités, alors que les équipes doivent effectuer des expéditions coûteuses dans des zones reculées.

"Nous demandons l'aide du gouvernement thaïlandais, mais c'est très difficile à obtenir à chaque fois", regrette Suravech.

Fan de Jurassic Park depuis tout petit, le paléontologue dit avec humour attendre "le moment où un milliardaire soutiendra (son) projet, comme dans le film".