Des crues soudaines à Nairobi font au moins 23 morts

Des crues soudaines sur Nairobi, la capitale du Kenya, dans la nuit de vendredi et samedi, ont entraîné la mort d'au moins 23 personnes et ont perturbé le trafic aérien de l'aéroport de la ville, le plus grand de l'Afrique orientale, ont déclaré les autorités.

Le président kenyan William Ruto a précisé avoir déployé une équipe d'intervention d'urgence, comprenant des soldats, afin de coordonner les opérations de sauvetage, tout en présentant ses condoléances aux communautés touchées.

"J'ai également ordonné que les réserves alimentaires stratégiques nationales soient immédiatement débloquées et distribuées aux familles touchées par les inondations", a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Kenya Airways a déclaré que les pluies avaient désordonné les vols à destination de Nairobi et contraint certains avions à se dérouter vers la ville côtière de Mombasa.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique aggrave les inondations et les sécheresses en Afrique de l'Est, en concentrant les précipitations en des averses plus courtes et plus intenses.

Une étude de World Weather Attribution réalisée en 2024 montre que le changement climatique double le risque de pluies dévastatrices dans la région.

(Thomas Mukoya et Monica Mwangi, version française Benoit Van Overstraeten)