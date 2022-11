Des chercheurs ont fait une découverte importante pour lutter contre Alzheimer

Des chercheurs ont peut-être bien fait une découverte majeure dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer, en particulier contre le développement précoce de la maladie. L'équipe, menée par le Pr Gaël Nicolas à Rouen (le CHU local est à la pointe de la recherche dans ce domaine) et le Dr Jean-Charles Lambert à Lille, a découvert des variations de gènes pouvant être impliquées dans le développement d'Alzheimer, selon 76 actu.

« Deux nouveaux gènes dont certaines mutations rares augmentent fortement le risque de développer la maladie d'Alzheimer » ont été identifiés par l'équipe, selon le Pr Nicolas. Grâce à des données génétiques prélevées sur plus de 30 000 personnes, 50 % atteintes de la maladie et l'autre moitié non, « les chercheurs ont pu établir une cartographie des variations rares délétères qui modifient potentiellement les fonctions biologiques de ces protéines », explique le professeur.

Certaines de ces « variations génétiques rares » engendreraient une forte augmentation du risque de développer la maladie, et de manière encore « plus marquée dans les formes précoces de la maladie ». En tout, deux gènes sont formellement identifiés et un troisième pourrait bientôt être confirmé.

