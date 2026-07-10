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Des bombes russes font quatre morts à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine - gouverneur
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 17:58

Les forces russes ont largué vendredi sept bombes sur la ville de Kramatorsk, située sur la ligne de front dans l'est de l'Ukraine, tuant quatre personnes dont un adolescent, a déclaré le gouverneur régional.

Au moins neuf autres personnes ont été blessées, a déclaré Vadym Filachkine sur l'application Telegram, accusant la Russie de prendre délibérément pour cible des civils.

Un immeuble d'habitation, un magasin et des maisons individuelles ont été endommagés, a-t-il ajouté, en publiant des photos d'appartements en feu.

De son côté, le commandement militaire ukrainien a dit que l'armée avait frappé la raffinerie de pétrole d'Ilsky, dans la région de Krasnodar, et le complexe de raffinage d'Ust-Luga, dans la région de Leningrad, Kyiv continuant de viser les infrastructures énergétiques russes.

Et selon le commandant ukrainien des forces de drones, Kyiv a frappé vendredi 13 navires russes en mer d'Azov, dont 10 pétroliers, l'armée ukrainienne continuant de s'en prendre à la "flotte fantôme" russe qui achemine du carburant vers la Crimée.

(Yuliia Dysa, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Guerre en Ukraine
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