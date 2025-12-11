Des bombardiers US aux côtés de chasseurs japonais en réponse à des manoeuvres sino-russes

(Actualisé avec déclarations, réaction de la Chine)

Des bombardiers américains à capacité nucléaire ont survolé mercredi la mer du Japon aux côtés d'avions de chasse japonais, a fait savoir Tokyo jeudi, dans ce qui constitue une démonstration de force à la suite de manoeuvres militaires conjointes de la Chine et de la Russie dans la région.

Tokyo et Washington ont "réaffirmé leur ferme détermination à prévenir toute tentative unilatérale de changer le statu quo par la force et ont confirmé l'état opérationnel" de l'armée japonaise et de l'armée américaine, est-il écrit dans un communiqué du ministère japonais de la Défense.

Le vol effectué par deux bombardiers stratégiques américains B-52 aux côtés de trois chasseurs japonais F-35 et de trois F-15 intervient après que Pékin a lancé la semaine dernière des exercices militaires dans la région.

Des bombardiers stratégiques chinois et russes ont effectué conjointement mardi des manoeuvres en mer de Chine orientale, tandis que des porte-avions chinois avaient auparavant procédé à des exercices près des îles japonaises d'Okinawa que Tokyo a dénoncés et que Washington a critiqués, réaffirmant alors son soutien "indéfectible" à son allié japonais.

Le chef d'état-major interarmées japonais, le général Hiroaki Uchikura, a dénoncé une démonstration de force dirigée contre le Japon.

"Cela représente une grave préoccupation du point de vue de la sécurité du Japon", a ajouté Hiroaki Uchikura, le plus haut gradé des forces armées japonaises, lors d'un point de presse régulier.

S'exprimant depuis Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a déclaré que les exercices militaires conjoints avec la Russie s'inscrivaient dans le cadre du plan de coopération annuel bilatéral, démontrant ainsi la détermination des deux parties à "préserver la paix et la stabilité régionales".

"La partie japonaise n'a aucune raison de faire des histoires pour rien ni de prendre cela personnellement", a-t-il ajouté.

Les relations entre Pékin et Tokyo se sont tendues à la suite de commentaires effectués le mois dernier par la Première ministre japonaise Sanae Takaichi à propos de Taïwan, que la Chine considère comme une province renégate et n'exclut pas de recourir à la force pour ramener dans son giron.

Sanae Takaichi a déclaré en novembre devant le Parlement japonais qu'une potentielle attaque de la Chine contre Taïwan pourrait menacer la "survie" du Japon et déclencher une réponse militaire de la part de Tokyo.

(Reportage Kaori Kaneko et Tim Kelly, avec la contribution de Ben Blanchard à Taipei et de la rédaction de Pékin; version française Jean Terzian et Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)