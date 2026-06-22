Des attaques russes font six morts en Ukraine

Des attaques russes ont fait six morts en Ukraine lundi, ont annoncé des responsables locaux, deux jours après que le président ukrainien Volodomir Zelensky a dit que la Russie se préparait à lancer une attaque massive contre le pays.

De son côté, le maire de Moscou Sergueï Sobianine a dit sur Télégram que les défenses aériennes de la capitale russe avaient abattu 80 drones au cours des dernières 24 heures. Cela fait la troisième fois en une semaine que l'Ukraine vise Moscou et notamment une importante raffinerie au sud-est de la ville.

Au total, les systèmes de défense russes ont abattu 301 drones au cours de la nuit, ont rapporté les agences de presse locales, citant le ministère de la Défense. Ce décompte inclut les zones ukrainiennes occupées par la Russie.

Une attaque de drone russe dans la région de Soumy, dans le nord de l'Ukraine, a tué trois membres d'une même famille - un adolescent de 13 ans, son père de 36 ans et sa grand-mère de 73 ans, ont annoncé les procureurs régionaux.

La Russie a également envoyé des drones sur la ville de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, faisant deux morts et sept blessés, selon les services d’urgence ukrainiens.

La Russie a frappé la région d'Odessa, dans le sud du pays, avec un missile balistique Iskander dimanche dans la soirée, tuant une personne et en blessant trois autres, a déclaré le gouverneur régional Oleh Kiper sur Telegram.

La ville de Sébastopol, en Crimée annexée par la Russie, a annulé lundi tous les événements publics en plein air et elle maintiendra l'éclairage public éteint, a déclaré son gouverneur Mikhaïl Razvojaïev, exhortant la population à réduire sa consommation d'électricité.

La Crimée, destination touristique prisée des Russes, a annoncé dimanche la suspension de la vente de carburant au grand public et aux entreprises, les approvisionnements étant réservés aux agences gouvernementales chargées des services essentiels et de la sécurité.

Lundi, les autorités ont également annoncé l'annulation des camps d'été pour les enfants jusqu'au 1er septembre.

L'Ukraine a intensifié récemment ses attaques de drones contre la Crimée et ses voies d'approvisionnement, provoquant une pénurie de carburant dans la péninsule, où est installée la flotte russe de la mer Noire.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo et Anna Pruchnicka à Gdansk, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)