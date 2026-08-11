Des attaques russes font 13 morts en Ukraine et provoquent des incendies à Kyiv

(Bilan actualisé, précisions)

Des attaques russes ont fait au moins 13 morts dans la nuit de lundi à mardi en Ukraine, dont sept dans une usine sidérurgique de la ville de Zaporijjia, dans le sud-est du pays, et provoqué des incendies à Kyiv, ont déclaré les autorités.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que la Russie avait utilisé des missiles balistiques nord-coréens pour attaquer l'usine Zaporijstal, dont la production a été complètement mise à l'arrêt selon son propriétaire Metinvest Group, qui a avancé le bilan de sept morts.

Le gouverneur de la région de Zaporijjia, Ivan Fedorov, a précisé que l'armée russe avait tiré des missiles et largué des bombes planantes sur la ville. Il a publié des photos montrant des bâtiments et des véhicules en feu.

Le ministère russe de la Défense a dit que les forces russes avaient frappé une usine métallurgique à Zaporijjia produisant de l'acier laminé utilisé par l'armée ukrainienne.

Des alertes aériennes ont retenti à plusieurs reprises tant à Zaporijjia qu'à Kyiv, où l'administration militaire a indiqué que des entrepôts d'un quartier du centre-ville étaient en feu après une salve de missiles russes. Au moins une personne a été blessée.

Le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a déclaré que des équipes de secours étaient sur place.

Ailleurs en Ukraine, les autorités locales ont fait état de six autres morts et de 16 blessés au cours de la nuit dans les régions de Dnipropetrovsk et de Donetsk.

(Rédigé par Ron Popeski; version française Jean Terzian et Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)