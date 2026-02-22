 Aller au contenu principal
Des agents des services secrets américains ont tué un homme qui tentait d'entrer illégalement dans le complexe hôtelier de Trump à Mar-a-Lago
information fournie par Reuters 22/02/2026 à 15:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la déclaration et du contexte dans les paragraphes 3 à 7) par Jasper Ward

Le Secret Service américain a déclaré dimanche que ses agents avaient abattu un homme d'une vingtaine d'années qui avait tenté de pénétrer illégalement dans un périmètre sécurisé du complexe hôtelier Mar-a-Lago du président Donald Trump à West Palm Beach, en Floride.

M. Trump se trouve actuellement à Washington.

L'homme portait sur lui ce qui semblait être un fusil de chasse et un bidon d'essence, a indiqué l'agence, ajoutant qu'il avait été vu à l'entrée nord du complexe vers 1h30 EST (0630 GMT).

Les intentions du suspect ne sont pas claires.

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les États-Unis sont confrontés à une recrudescence de la violence politique . En 2024, Trump a fait l'objet de deux

tentatives d'assassinat , dont une sur son terrain de golf à West Palm Beach . Melissa Hortman, législatrice démocrate de l'État du Minnesota, a été abattue en juin 2025 en même temps que son mari. Quelques mois plus tard, l'activiste conservateur Charlie Kirk a également été assassiné.

Donald Trump
