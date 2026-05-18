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Dernière édition du marathon caritatif ZEVENT du 4 au 6 septembre
information fournie par AFP 18/05/2026 à 10:20

Adrien Nougaret, alias ZeratoR, lors du ZEVENT à Montpellier le 8 septembre 2024 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Adrien Nougaret, alias ZeratoR, lors du ZEVENT à Montpellier le 8 septembre 2024 ( AFP / Sylvain THOMAS )

La dixième et dernière édition du ZEVENT, plus gros événement caritatif en ligne en France, se tiendra du 4 au 6 septembre à Montpellier et sur la plateforme Twitch, ont annoncé ses organisateurs sur X.

Ce marathon, initié par le streamer français ZeratoR et son bras droit Alexandre Dachary, permettra de lever des fonds au profit de 22 associations.

La Fondation de France assure la collecte des dons et leur reversement aux associations bénéficiaires.

Plusieurs personnalités d'internet, sur place ou en ligne, se relaieront pour diffuser du contenu en direct, s'adonnant à des jeux vidéo et autres animations pour encourager les spectateurs à se mobiliser.

Le ZEVENT réunit en moyenne entre 500.000 et un million de spectateurs en ligne.

Des participants au ZEVENT à Montpellier le 8 septembre 2024 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Des participants au ZEVENT à Montpellier le 8 septembre 2024 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Si certains habitués du format ont déjà confirmé leur participation, comme le streamer Domingo (suivi par deux millions de personnes sur Twitch), la liste complète des streamers attendus n'a pas encore été révélée.

Mais les organisateurs promettent un rendez-vous 2026 "plus grand, plus fou, plus fort", avec "plus de streamers sur place et en ligne".

L'événement sera précédé le 3 septembre d'un concert à Montpellier, où se produiront notamment Gims, Bigflo & Oli et Gazo.

Selon les organisateurs, 55 millions d'euros ont été récoltés depuis le lancement de cette opération en 2016, initialement sous le nom de Projet Avengers.

L'édition 2025 avait permis de récolter plus de 16 millions d'euros (un record) en faveur d'associations œuvrant pour les patients et les aidants, dont la Ligue contre le cancer, l'Association française des aidants, Le rire médecin (clowns hospitaliers), ou encore Sourire à la vie (soins de support pour les enfants atteints de cancer).

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