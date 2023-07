Dengue : avec 378 cas importés en 2022, une situation « exceptionnelle » en France

Avec 378 cas importés de dengue, 23 de chikungunya et six de Zika, l'année 2022 a été « exceptionnelle » en France métropolitaine, signale une étude de Santé publique France publiée mardi 11 juillet. Le moustique Aedes albopictus, autrement appelé moustique-tigre et implanté en France métropolitaine depuis 2004, n'a cessé de s'étendre sur le territoire.

Pour limiter le risque de transmission des arbovirus qu'il peut propager (dengue, chikungunya et Zika), une surveillance des cas, importés et autochtones, est mise en place depuis 2006, rappelle le bulletin épidémiologique hebdomadaire de SpF. Les cas autochtones désignent des patients qui n'ont pas voyagé dans des zones où le virus circule largement comme les Antilles, mais ont été piqués par un moustique infecté au contact d'un voyageur contaminé.

Malgré la surveillance, la situation épidémiologique vis-à-vis de la dengue en France métropolitaine a été « exceptionnelle en 2022 », selon Santé publique France. Les transmissions autochtones ont été plus intenses avec un nombre élevé d'épisodes: le nombre de cas recensés pour la seule année 2022 est supérieur au nombre total de cas identifiés sur la période 2010-2021 (66 cas versus 48).

Dispositif sous tension en PACA

De nouvelles zones géographiques ont été concernées avec la survenue de six des neuf épisodes

