Démission de Sébastien Lecornu : une nouvelle dissolution est "absolument incontournable", tranche Marine Le Pen

"On est au bout du chemin, il faut arrêter", a estimé Marine Le Pen, écartant l'hypothèse de la formation d'un nouveau gouvernement.

Marine Le Pen à Paris, le 6 octobre 2025. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Emmanuel Macron doit décider d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale après la démission surprise du Premier ministe Sébastien Lecornu , ont estimé lundi 6 octobre les deux chefs de file du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Sans l'appeler de leur vœux, ils considèrent également qu'une démission du président serait justifiée.

"Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale" , a réagi Jordan Bardella tôt le matin en arrivant au siège de son parti pour une réunion.

Elle est même "absolument incontournable" , a abondé la cheffe de file du RN Marine Le Pen, à son arrivée.

Une démission serait "sage"

Interrogée par les journalistes, elle n'a pas non plus écarté l'hypothèse d'une démission du chef de l'État : "Je n'ai pas à l'appeler à le faire. S'il prend la décision de le faire je pense que ce serait une décision, là encore, sage", a répondu la patronne de l'extrême droite.

"Je pense que si nous attendons encore, il n'aura pas d'autre choix", a également estimé Jordan Bardella après la réunion au siège du parti, et alors qu'une autre réunion du groupe des députés RN doit se tenir à l'Assemblée nationale à 17h.

Marine Le Pen a en outre balayé les hypothèses d'un nouveau gouvernement : "On est au bout du chemin, il faut arrêter. Ministres de droite, ministres de gauche, on arrête, et ce sont les Français qui vont décider", a-t-elle insisté.