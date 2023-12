Delipop révolutionne la façon de faire ses courses en ville

Connaissez-vous le « drive piéton » ? Le principe est très simple. Vous allumez votre ordinateur, vous vous connectez au site Internet de votre enseigne préférée, y faites vos courses et votre commande est livrée dans les heures qui suivent dans une petite surface proche de votre domicile que vous pourrez, comme son nom l'indique, rejoindre à… pied, quand vous le souhaitez.

Destiné à des clients habitant au cœur des villes, il faut bien le distinguer d'une part du « drive » classique, qui nécessite l'usage d'une voiture et d'autre part, de la livraison à domicile.

L'e-commerce alimentaire a longtemps été le dernier bastion qui résistait au digital, mais les consommateurs, après les confinements successifs dus au Covid-19, ont de plus en plus tendance à utiliser le Web pour acheter de la nourriture. C'est ainsi que la quasi-totalité des enseignes de la grande distribution se sont lancées dans l'aventure du drive piéton, arme fatale de la « bataille du dernier kilomètre » et de la conquête du client urbain : Cora, E.Leclerc, Carrefour, Auchan…

Attaques en mer Rouge : Ikea confronté à des problèmes de livraisonMais si le principe du drive piéton est tout simple, sa mise en œuvre ne l'est pas… Le business model de ces points de retrait pédestres n'a rien d'évident et n'offre qu'une rentabilité incertaine pour les marques qui le proposent. Les coûts sont nombreux : la location des locaux en centre-ville,