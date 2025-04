Déficit public : un tiers des agences et opérateurs de l’État dans le collimateur du gouvernement

Ce dimanche 27 avril, Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, a révélé que le gouvernement envisage, dans le cadre du budget 2026, de proposer la suppression ou la fusion d'un tiers des agences et opérateurs publics d'ici la fin de l'année. Elle a précisé que cette mesure ne concernerait pas les universités. Lors de son intervention sur Europe 1 et CNews, la ministre a expliqué que cette initiative visait à simplifier l'administration, pour rendre l'État plus agile et plus performant sur le terrain.

« L'État […] va faire du ménage dans son organisation », a-t-elle expliqué. La démarche devrait déboucher sur « moins d'emplois publics », selon la ministre. « On a plein de moyens sans faire dans la casse sociale ou dans la tronçonneuse », a-t-elle insisté. Parmi les options envisagées, le non-remplacement des départs à la retraite au sein de ces structures, qui emploient environ 180 000 personnes.

« Nous avons une organisation qui est devenue par certains aspects illisible, qui est devenue difficile à comprendre pour les Français et qui d'ailleurs, je crois, créée des inefficacités pour l'État », a-t-elle estimé. Concernant la méthode, la ministre a précisé qu'un premier « travail » était en cours sous l'autorité du Premier ministre, dirigé par les plus hautes autorités administratives,