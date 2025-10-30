information fournie par Boursorama avec AFP • 30/10/2025 à 14:47

Défense: le norvégien Kongsberg veut introduire sa branche navale en bourse

( AFP / THOMAS COEX )

Le groupe de défense norvégien Kongsberg Gruppen a annoncé jeudi son souhait d'introduire sa branche navale en bourse l'an prochain pour permettre aux deux entreprises nées de la scission de mieux se développer.

Kongsberg Maritime est un intégrateur technologique qui conçoit et fournit notamment des systèmes de navigation, de propulsion et d'automatisation pour les bateaux civils et militaires.

"Nous avons conclu que la poursuite de la croissance et du développement sera encore mieux assurée si Kongsberg Maritime mène sa propre vie en tant que société distincte, cotée en bourse", a déclaré le président du conseil d'administration de Kongsberg Gruppen, Eivind Reiten, lors d'une présentation.

Kongsberg Gruppen conserverait les activités de défense, aérospatiales et d'exploration océanique.

En pratique, la séparation consisterait à donner à chaque détenteur d'une action Kongsberg Gruppen un titre dans Kongsberg Maritime.

L'annonce est tombée en marge de la présentation de résultats trimestriels qui ont déçu les investisseurs.

Pour le troisième trimestre, le groupe affiche un résultat brut d'exploitation (EBITDA) de 2,45 milliards de couronnes (210 millions d'euros), en hausse de 9% sur un an, pour un chiffre d'affaires de 13,3 milliards.

En début de matinée, l'action lâchait 13,7% à la Bourse d'Oslo.

La scission, qui doit être entérinée lors d'une assemblée générale extraordinaire en janvier 2026, prendrait effet en avril, date à laquelle Kongsberg Maritime ferait son entrée à la Bourse d'Oslo.

Elle a d'ores et déjà reçu le soutien de l'État norvégien, actionnaire à hauteur de 50% de Kongsberg Gruppen.

"C'est une bonne décision en vue de soutenir la croissance continue et la création de valeur au sein de ce qui deviendra deux grands groupes technologiques norvégiens", a estimé la ministre du Commerce et de l'Industrie, Cecilie Myrseth, dans un communiqué.

Selon une présentation publiée jeudi, Kongsberg Maritime a réalisé un chiffre d'affaires de 26,4 milliards de couronnes (près de 2,3 milliards d'euros) et un bénéfice d'exploitation de 3,4 milliards de couronnes au cours des 12 derniers mois.

La branche emploie environ 8.000 personnes et dispose d'un carnet de commandes approchant 28 milliards de couronnes.

Le conglomérat allemand Thyssenkrupp s'est lui aussi récemment séparé de sa branche navale, spécialisée dans la construction de sous-marins.