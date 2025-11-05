Défense : la Croatie va commander 18 canons Caesar à la France

La livraison des canons automoteurs est prévue pour 2029.

Le Caesar est notamment déployé sur le champ de bataille ukrainien par les artilleurs de Kiev, qui saluent notamment sa grande manoeuvrabilité (illustration) ( AFP / ARIS MESSINIS )

Nouveau succès à l'export en vue pour le "Caesar". La Croatie va passer commande de 18 canons automoteurs à la France pour un montant de 320 millions d'euros dans le cadre d'un programme de modernisation de son armée, a indiqué le ministère de la Défense croate, mercredi 5 novembre.

La commande, qui a été approuvée par la commission Défense du parlement croate, devrait être officiellement signée en décembre, après un accord formel du gouvernement, a précisé le ministère. Le financement sera assuré par le programme de prêts de l'Union européenne pour la Défense annoncé au printemps 2025. Ces prêts doivent aider à financer des projets dans des secteurs définis comme prioritaires, comme les munitions, les drones, les systèmes de défense anti-aérienne ou encore l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Ces projets doivent également comprendre au minimum 65% de composants produits dans l'UE, en Ukraine ou dans certains pays européens comme la Norvège.

La commande croate est divisée en deux lots : le premier concerne les canons eux-mêmes, et le lot supplémentaire comprend du matériel de surveillance, des véhicules de liaison et des blindés, ainsi que des camions tout-terrain pour le transport de munitions de combat, toujours selon le ministère.

Chars Leopard et protection anti-drones dans l'enveloppe croate

Fabriqué par KNDS (ex-Nexter), le Caesar est un camion porteur d'un canon de 155 mm, capable de tirer six obus jusqu'à une distance de 40 km en moins d'une minute. Il équipe l'armée française depuis 2008 et s'est imposé sur le champ de bataille ukrainien contre la Russie. La commande croate fait suite à d'autres intentions d'achat concrétisés par plusieurs pays européens. Mi-juin, la Slovénie a officialisé l'achat de douze canons pour un montant de 87 millions d'euros, tandis que l'Estonie pourrait activer une option portant sur une nouvelle livraison de six Caesar supplémentaires, dans le cadre de son plan de développement militaire 2026-2029.

La Croatie, qui a récemment validé un plan d'investissement de 1,9 milliard d'euros pour moderniser sa défense, prévoit également l'acquisition de 44 chars Leopard 2A8 de fabrication allemande, 420 camions tchèques TATRA ainsi que des systèmes de protection anti-drones.