Défense aérienne : Lockheed Martin dévoile un nouveau missile Patriot low-cost après les annonces de la "coalition" antibalistique entre européens et Ukraine

Selon le fabricant américain du célèbre système de défense anti-aérienne, le coût de ce nouveau missile sol-air serait inférieur de moitié à celui des "traditionnels" intercepteurs PAC-3 MSE, dont les stocks sont amaigris par les conflits récents au Moyen-Orient.

Le PAC-3 ACE sera compatible avec les célèbres systèmes Patriot (illustration) ( AFP / INA FASSBENDER )

En pleine révolution de la défense face aux nouvelles menaces aériennes, le géant américain de l'industrie militaire Lockheed Martin a présenté lundi 20 juillet un nouvel intercepteur compatible avec son célèbre système Patriot. Ce missile est destiné à répondre à moindre coût et dans des délais plus courts aux besoins de défense manifestés par ses clients, décrit ainsi Lockheed Martin. Selon son fabricant, le missile "haute-performance" PAC-3 ACE (pour Adapted Capability Effector) coûte moins de la moitié du prix de l'actuel PAC-3 MSE, évalué lui à 4 millions de dollars l'unité.

Il sera conçu dans le cadre d'un collaboration entre partenaires industriels américains et européens, précise Lockheed Martin. "Les forces armées américaines et leurs alliés ont besoin d'une solution éprouvée au combat et économiquement viable", a commenté le PDG du groupe, Tim Cahill, dans un communiqué , louant un apport pour la posture de défense transatlantique.

Réponse à la nouvelle "coalition" antibalistique des alliés européens de l'Ukraine ?

Cette annonce intervient quelques jours après l'annonce de grandes manœuvres initiées par plusieurs pays du bloc européen , dans le cadre d'une nouvelle coalition défensive intégrée contre les missiles balistiques rassemblant notamment France, Allemagne, Norvège, Suède, Italie et Royaume-Uni et Ukraine.

Ce projet s'articule autour de "l'expérience unique" acquise par Kiev et son industrie de défense face à la guerre d'agression menée par la Russie. Dans le cadre de ce programme antibalistique baptisé Freya, l'entreprise ukrainienne Fire Point développe ainsi l'intercepteur FP-7.x, dont le coût unitaire est estimé à 700.000 dollars, et qui est présenté comme une alternative au Patriot américain ou au Aster franco-italien.

Les stocks américains de missiles intercepteurs sont par ailleurs sous pression après les récents conflits au Moyen-Orient. Selon le centre de réflexion américain FPRI, il faut compter 24 mois pour la production d'un missile PAC-3 MSE et 30 mois pour celle de son moteur.