Décès de l'astrophysicien français Roger-Maurice Bonnet
information fournie par AFP 21/01/2026 à 17:30

Roger-Maurice Bonnet le 26 septembre 2007, à Hyderabad, en Inde ( AFP / NOAH SEELAM )

L'astrophysicien français Roger-Maurice Bonnet, un des pères fondateurs de l'Europe de l'espace au sein de l'Agence spatiale européenne (ESA), est décédé lundi à l'âge de 88 ans, a annoncé mercredi l'instance.

En tant que directeur du programme scientifique de l'ESA de 1983 à 2001, M. Bonnet était à l'origine du premier programme scientifique à long terme de l'agence, Horizon 2000.

Né à Dourdan dans l'Essonne en 1937, Roger-Maurice Bonnet a été diplômé de l'université de Paris en 1968.

Il est à l'origine de la première expérience française d'astronomie spatiale à bord d'une fusée Véronique, lancée depuis le Sahara.

Sa carrière est jalonnée de collaborations scientifiques internationales, et les projets et réalisations associées à son travail "se comptent par dizaines", écrit Josef Aschbacher, directeur général de l'ESA, dans un communiqué lui rendant hommage.

"Nous sommes incroyablement fiers de ce que Roger a accompli et de la façon dont il a fait avancer l'agence dans tant de domaines", ajoute M. Aschbacher.

M. Bonnet a également été directeur du Laboratoire de Physique Stellaire et Planétaire LPSP de 1969 à 1983, ainsi que directeur adjoint du programme scientifique du CNES (Centre national d'études spatiales) au début des années 2000.

Il a en outre présidé le Comité de la recherche spatiale (COSPAR) de 2002 à 2010 et été le directeur exécutif de l'Institut international des sciences spatiales (ISSI) de Berne, de 2003 à 2013.

