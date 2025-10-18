Début des réparations pour reconnecter la centrale de Zaporijjia au réseau électrique, dit l'AIEA

Les travaux de réparation ont commencé sur les lignes à haute tension reliant la centrale nucléaire de Zaporijjia au réseau électrique en Ukraine après quatre semaines de déconnexion, a annoncé samedi le directeur général de l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA).

Ces travaux ont pu commencer après la définition de zones de cessez-le-feu localisées permettant aux équipes d'intervenir, a précisé Rafael Grossi sur le compte X de l'AIEA.

La direction de la centrale, contrôlée par les forces russes, a confirmé le début de ces travaux de réparation, saluant "l'étroite coopération" entre l'AIEA et l'entreprise publique russe d'énergie nucléaire Rosatom.

L'armée russe s'est emparée de la centrale Zaporijjia, la plus grande d'Europe, dans les premières semaines de son invasion à grande échelle de l'Ukraine à partir de février 2022.

La centrale ne génère pas d'électricité actuellement mais elle dépend du réseau électrique extérieur pour refroidir ses réacteurs et éviter un accident nucléaire.

(Rajveer Singh Pardesi à Bangalore et Filipp Lebedev à Londres, version française Bertrand Boucey)