Début des négociations au Qatar entre l'Afghanistan et le Pakistan

(Actualisé avec discussions en cours et déclarations supplémentaires du Pakistan)

L'Afghanistan et le Pakistan ont entamé samedi des négociations de paix à Doha, au Qatar, ont annoncé les deux belligérants, à la suite de la prolongation du cessez-le-feu entre les deux pays, après une semaine de violents affrontements le long de leur frontière commune.

L'Afghanistan et le Pakistan, qui ont accepté vendredi de prolonger de 48 heures leur trêve, cherchent à trouver une issue après que des combats ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés, les pires affrontements entre les deux voisins depuis le retour des taliban au pouvoir à Kaboul en 2021, ont dit des sources.

"Comme promis, des négociations avec la partie pakistanaise auront lieu aujourd'hui à Doha", a dit Zabihullah Mujahid, porte-parole du gouvernement afghan, dans un communiqué, précisant que la délégation afghane arrivée au Qatar était conduite par le ministre de la Défense, le mollah Muhammad Yaqoob.

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a fait savoir que le ministre de la Défense, Khawaja Muhammad Asif, mènerait les discussions côté Islamabad.

"Les discussions se concentreront sur des mesures immédiates pour mettre fin au terrorisme transfrontalier contre le Pakistan émanant d'Afghanistan et pour restaurer la paix et la stabilité le long de la frontière", a-t-il dit dans un communiqué.

La durée des négociations n'est pas connue pour le moment. Des responsables des deux camps ont indiqué qu'elles pourraient s'étendre au-delà de samedi, ajoutant que de hauts responsables des services de renseignement des deux pays y participaient.

Le Pakistan accuse l'Afghanistan d'accueillir sur son sol des rebelles islamistes menant des attaques sur son propre territoire.

Les taliban rejettent ces accusations et affirment de leur côté que le Pakistan nourrit les tensions frontalières via de la désinformation et abrite lui-même des cellules de l'organisation Etat islamique menaçant la stabilité de l'Afghanistan, ce qu'Islamabad conteste.

Malgré la prolongation du cessez-le-feu, des responsables de la sécurité pakistanaise ont dénoncé la mort de sept soldats pakistanais, 13 autres ayant été blessés, dans un attentat suicide commis vendredi à proximité de la frontière avec l'Afghanistan.

Un porte-parole du gouvernement afghan a pour sa part accusé le Pakistan d'avoir effectué des bombardements aériens en Afghanistan quelques heures après l'annonce de la prolongation du cessez-le-feu. Il a ajouté que Kaboul se réservait le droit de riposter mais que les combattants afghans avaient reçu pour instruction de faire preuve de retenue en raison des négociations prévues au Qatar.

"Le régime afghan doit maîtriser les tiers (proxys) qui ont des sanctuaires en Afghanistan et utilisent le sol afghan pour perpétrer des attaques odieuses à l'intérieur du Pakistan", a déclaré samedi le chef de l'armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, lors d'une cérémonie de remise de diplômes.

(Mohammad Yunus Yawar à Kaboul et Asif Shahzad à Islamabad, rédigé par Asif Shahzad, version française Bertrand Boucey et Claude Chendjou)