De nouvelles attaques russes font six morts en Ukraine

De nouvelles attaques russes ont fait six morts vendredi dans trois régions distinctes d'Ukraine, ont dit les autorités régionales.

Une série de plus de 50 frappes menées notamment à l'aide de drones et d'artillerie a tué trois personnes dans la région de Dnipropetrovsk, deux dont près de Nikopol, une ville située sur la rive opposée du fleuve Dniepr face à la centrale nucléaire de Zaporijjia contrôlée par la Russie.

Douze personnes ont été blessées, a dit le gouverneur régional Oleksandr Hanja sur Telegram.

Deux autres personnes ont été tuées et 17 blessées par une frappe au nord-est de la ville de Zaporijjia, cible fréquente d'attaques russes, a dit le gouverneur régional Ivan Fedorov.

A Soumy, près de la frontière avec la Russie, une personne est morte lors de tirs de bombes planantes par les forces russes, a dit le gouverneur régional Oleh Hryhorov.

Les autorités ukrainiennes avaient auparavant fait état de quatre morts au cours de la nuit précédente dans une maison du nord de la région de Soumy touchée par une attaque de drone russe.

(Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar)