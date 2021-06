De nombreux Belges se rendent en France pour profiter du test PCR gratuit

Cet été, en Europe, il devrait être possible de voyager grâce au pass sanitaire attestant d'une non-contamination au Covid-19. Si la mesure entre en vigueur, il faudra alors présenter un certificat de vaccination ou un test PCR. Concernant ce dernier, tous les ressortissants européens ne sont pas logés à la même enseigne. En France, le test PCR est gratuit. Mais en Belgique, il coûte 47 euros par tête. Résultat, de nombreux Belges passent la frontière pour se faire tester en France, rapporte RTBF.

À Leers, commune des Hauts-de-France limitrophe de la Belgique, de plus en plus de Belges viennent réaliser un test PCR dans un centre commercial, où un centre de testing a été installé et teste 7 jours sur 7. Et c'est la sécurité sociale française qui prend tout en charge.

Aéroports parisiens : le nouveau parcours du passagerAucun document spécifique n'est demandé. Les Belges - qui font parfois le trajet depuis Bruxelles - doivent juste remplir le formulaire classique comme les Français.

En Suède, un test PCR coûte 300 euros

La France forme avec le Danemark et la Norvège - qui n'a pas rouvert ses frontières - le trio de pays européens qui proposent des tests PCR gratuits. Partout ailleurs en Europe, l'opération est payante.

C'est en Suède qu'un test PCR coûte le plus cher. Il faut débourser jusqu'à 300 euros et croiser les doigts très forts pour que le résultat soit négatif et pouvoir

