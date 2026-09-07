"De l'ordre et de la dignité dans la maison France" : Ségolène Royal annoncé avoir obtenu les parrainages pour participer à la primaire socialiste

Six autres candidats se sont pour le moment déclarés à la primaire socialiste, dont Raphaël Glucksmann.

Ségolène Royal à Blois, le 29 août 2026. ( AFP / ALAIN JOCARD )

L'ancienne candidate à l'élection présidentielle, Ségolène Royal, a annoncé lundi 7 septembre avoir obtenu les parrainages nécessaires pour participer à la primaire socialiste en vue de la présidentielle 2027.

"J'ai les parrainages. Ce sont des parrainages (...) qui représentent des sensibilités très différentes au sein du Parti socialiste ", a affirmé sur LCI l'ancienne ministre, âgée de 72 ans, battue au second tour de l'élection présidentielle de 2007.

"Je ne savais pas que cela viendrait si vite, cela prouve que j'ai gardé beaucoup d'amitiés au sein du PS ", ajoute-t-elle.

"Rien à prouver"

Quel rôle entend-elle jouer dans cette campagne ? "Je souhaite remettre de l'ordre et de la dignité dans la maison France qui a été très abîmée ces dernières années", a-t-elle résumé, sans dévoiler beaucoup de propositions à ce stade.

Vendredi, en déplacement la foire agricole de Châlons-en-Champagne (Marne), elle avait mis en avant le fait qu'elle n'avait "rien à prouver", "pas de carrière politique à faire" , contrairement à de nombreux prétendants à l'Élysée.

Outre Ségolène Royal, six autres candidats sont déclarés à la primaire, qui aura lieu en deux tours les 9-10 et 16-17 octobre : le patron de Place publique Raphaël Glucksmann; celui du PS Olivier Faure; les députés socialistes Philippe Brun et Jérôme Guedj; l'ex-maire de Châteaudun (Eure-et-Loir) Fabien Verdier, et le chef du petit parti Gauche républicaine et socialiste (GRS) Emmanuel Maurel.