Dans un monde "complexe et instable", la Chine affiche sa volonté de renforcer ses liens avec la France

La Chine a dit espérer pouvoir "résister" avec la France "à l'unilatéralisme et à la résurgence de la loi de la jungle, dans une allusion aux chamboulements provoqués par Donald Trump.

Emmanuel Macron et Xi Jinping à Paris, le 6 mai 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Alors que la situation internationale est marquée par "l'incertitude", la Chine a affiché lundi 24 février se volonté d'améliorer ses relations avec la France, à l'approche de la visite cette semaine du ministre français des Affaires étrangères français. Jean-Noël Barrot, est attendu jeudi et vendredi à Pékin et Shanghai, pour sa première visite en Chine depuis sa prise de fonction.

"La situation internationale actuelle est de plus en plus complexe et instable , avec une augmentation notable des facteurs d'incertitude", a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun. Jean-Noël Barrot s'entretiendra avec son homologue chinois Wang Yi, a précisé le porte-parole.

Pékin entend profiter de cette visite pour "consolider la confiance politique mutuelle" , a-t-il ajouté.

"Résister à l'unilatéralisme"

La Chine espère pouvoir "résister" avec la France "à l'unilatéralisme et à la résurgence de la loi de la jungle" -une allusion à peine voilée au chamboulement de l'ordre international provoqué par le retour à la Maison Blanche du président américain Donald Trump.

Les relations entre Pékin et Paris sont marquées par une longue histoire de coopération et de dissensions depuis la reconnaissance en 1964 de la République populaire de Chine par la France. En visite à Paris l'an dernier, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré au président français Emmanuel Macron que Pékin appréciait la position "indépendante" de la France.

Mais Pékin a également imposé l'an dernier des sanctions douanières sur le cognac français en réponse aux droits de douane supplémentaires de l'Union européenne sur les voitures électriques chinoises.

La France a de son côté cherché à faire pression sur Pékin concernant ses relations avec Moscou, qui se sont renforcées depuis l'invasion russe de l'Ukraine. La Chine se présente comme étant neutre dans le conflit ukrainien, mais ne l'a jamais ouvertement condamné.