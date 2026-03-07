Dans le contexte de l'incertitude liée au choc pétrolier, Mme Hammack de la Fed affirme que la banque centrale doit réduire l'inflation

* Selon Mme Hammack, il est trop tôt pour dire ce que le choc pétrolier signifie pour l'économie

* Hammack déclare qu'une hausse des taux pourrait être envisagée si l'inflation ne diminue pas

* Hammack veut s'assurer que l'inflation s'atténue avant de procéder à une nouvelle réduction des taux.

par Michael S. Derby

La présidente de la Banque fédérale de Réserve de Cleveland, Beth Hammack, a déclaré vendredi que, bien qu'elle s'attende à ce que les pressions inflationnistes se modèrent, si elles ne s'atténuent pas plus tard cette année, la banque centrale américaine pourrait devoir envisager un resserrement de la politique monétaire pour s'assurer que les pressions sur les prix retombent à 2 %.

"Je m'attends à ce que l'inflation commence à progresser vers notre objectif de 2 %. Je ne pense pas que nous y parviendrons d'ici la fin de l'année, loin s'en faut, mais je pense que nous ferons des progrès décents", a déclaré Mme Hammack lors d'un entretien avec Reuters.

Compte tenu des perspectives actuelles, "les taux devraient être maintenus pendant... un certain temps", a déclaré Mme Hammack. Mais elle a ajouté que si les pressions sur les prix ne diminuent pas, la Fed pourrait devoir prendre de nouvelles mesures pour s'assurer qu'elles le fassent.

"Si l'inflation ne progresse pas vers notre objectif au cours du second semestre de cette année, comme je m'y attends, cela pourrait être une raison pour laquelle nous devrions être plus restrictifs du point de vue de la politique", a déclaré Mme Hammack.

La présidente de la banque a déclaré qu'il était possible, mais pas certain, que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2 % d'ici 2027, mais qu'il n'est pas nécessaire qu'elle atteigne l'objectif pour justifier une politique plus souple. Au contraire, la Fed peut réduire ses taux si elle est convaincue que l'inflation est sur la bonne voie pour atteindre l'objectif. Mme Hammack a déclaré qu'il n'était pas clair jusqu'à présent ce que la flambée des prix du pétrole liée à la guerre du président Donald Trump contre l'Iran signifiait pour l'inflation future.

Il est "trop tôt pour savoir" comment tout cela va se dérouler, a déclaré Mme Hammack. En ce qui concerne le choc pétrolier, "j'essaie de voir quelle est l'ampleur et quelle est la persistance? S'agit-il d'un phénomène qui dure une semaine? Est-ce qu'il dure deux mois? En fonction de ce que vous savez, de cette durée, cela déterminera un peu plus l'impact économique sous-jacent", a-t-elle déclaré.

La responsable a déclaré qu'il était possible qu'un choc prolongé entraîne une hausse de l'inflation et une baisse de facteurs tels que la croissance et l'embauche, et la Fed devra évaluer ces circonstances avant de décider d'une réponse politique.

LA FED CONFRONTÉE À DES PRESSIONS CONTRADICTOIRES Mme Hammack a été interviewée le jour même où le gouvernement a publié des données économiques montrant que l'économie américaine a perdu 92 000 emplois en février et que le taux de chômage a légèrement augmenté pour atteindre 4,4 %. L'évolution négative des embauches a renforcé les craintes d'une vulnérabilité du marché du travail et s'est produite alors que la guerre de Trump a provoqué une flambée des prix de l'énergie en raison d'importantes perturbations de l'approvisionnement mondial. Ces deux facteurs pourraient mettre la Fed dans l'embarras . Les augmentations à grande échelle des prix de l'essence risquent de faire grimper les niveaux d'inflation déjà élevés, qui sont à leur tour déjà élevés par la campagne de Trump d'augmentation des taxes à grande échelle sur les importations. Elles risquent également d'ébranler les attentes du public en matière d'inflation future et soulignent la nécessité potentielle pour la Fed de maintenir les taux d'intérêt plus longtemps, voire d'envisager une hausse des taux.

D'un autre côté, un marché de l'emploi en perte de vitesse pourrait inciter la Fed à réduire ses taux d'intérêt. L'année dernière, la Fed a abaissé son objectif de taux d'intérêt de trois quarts de point de pourcentage pour le situer entre 3,5 % et 3,75 %, afin de soutenir le marché de l'emploi, même si l'inflation a dépassé l'objectif de 2 %.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 17 et 18 mars et l'on s'attend généralement à ce que les taux d'intérêt restent stables. Cette année, Mme Hammack est membre votante du comité fédéral de l'open market chargé de fixer les taux d'intérêt.

Hammack a déclaré dans l'interview que les données sur l'emploi montrent des signes de stabilisation et qu'elle suit de près le taux de chômage en ce moment, étant donné l'incertitude entourant les facteurs actuellement en jeu avec le chiffre de la masse salariale.

Mme Hammack a déclaré qu'elle ne voyait pas de problèmes systémiques majeurs sur les marchés financiers, mais elle a ajouté que les problèmes liés au crédit privé étaient dans sa ligne de mire et que les développements dans ce domaine pourraient être douloureux pour les investisseurs.

Elle a également défendu le système actuel de réglementation bancaire utilisé par la Fed, alors que l'institution réfléchit à des changements qui pourraient conduire à une surveillance plus légère du système financier.

"Je pense que le système a été rendu plus sûr par un certain nombre de réglementations qui ont été mises en place après la grande crise financière", a déclaré Mme Hammack. Elle a fait remarquer que ces règles ont aidé les banques à surmonter la pandémie de COVID-19 et qu'elles ont pu "être une source de force et de prêts pour l'économie réelle" pendant cette période difficile.

"Je pense qu'il est important que nous maintenions ce niveau de soutien", a déclaré Mme Hammack, ajoutant qu'il était encore possible que certains domaines soient modifiés.