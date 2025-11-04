 Aller au contenu principal
Danone annonce la fermeture d'une usine Blédina dans le Rhône
information fournie par Boursorama avec AFP 04/11/2025 à 16:00

( AFP / ALAIN JOCARD )

Le groupe Danone a annoncé mardi la fermeture de son site de production de céréales infantiles de Villefranche-sur-Saône (Rhône), qui emploie 117 personnes, tout en s'engageant à proposer un emploi en France à chacun de ses salariés.

Le projet de fermeture, annoncé mardi matin aux partenaires sociaux et aux salariés, est soumis à un processus d'information et consultation et envisagé pour fin juillet 2027, selon le groupe.

Ce site historique de Danone produit "depuis plus de 140 ans" des céréales infantiles sous les marques Blédine ou Phosphatine pour les marchés européen et africain, explique Danone dans un communiqué transmis à l'AFP.

Son activité a fortement chuté depuis une vingtaine d'années (- 50% de volumes produits depuis 2007).

En cause, selon Danone, "la décroissance structurelle du marché européen, lesté par la baisse de la natalité et l'évolution des modes de consommation" (baisse de 35% des volumes commercialisés par Danone sur les cinq dernières années) et "un déficit de compétitivité sur le marché africain".

"Malgré tous les efforts et investissements déployés par l'entreprise et l'engagement continu de tous nos collaborateurs, nous sommes contraints d'envisager la fermeture du site", a déclaré son directeur Timothée Coppéré, cité dans le communiqué.

"Près de 134 millions d'euros" ont été investis dans l'usine de Villefranche au cours des dix dernières années, rapporte Danone, dont 50 millions pour la moderniser et 84 millions "pour compenser les pertes d'activité et de volumes par des subventions internes".

Le site fonctionne actuellement à "moins de la moitié de ses capacités d'utilisation".

Le groupe fait état de deux engagements dans l'accompagnement social des salariés: "proposer un emploi en France" à chacun des membres du personnel concernés, en privilégiant la mobilité interne en région lyonnaise et Auvergne-Rhône-Alpes, et "permettre à chaque salarié de se former et développer ses compétences, en ligne avec ses besoins et aspirations, pour préparer son avenir".

Le ministre délégué chargé de l'Industrie Sébastien Martin, interrogé par l'AFP, a dit "prendre acte avec gravité" de cette annonce.

"Le gouvernement sera extrêmement vigilant au respect par Danone de ses obligations envers ses salariés, et à la mise en œuvre de mesures d'accompagnement de qualité (reclassement, reconversion professionnelles), en lien avec les partenaires sociaux et les services de l'Etat", a-t-il réagi.

La ministère sera également "très attentif à la mise en œuvre d'une convention de revitalisation et à la mise en place d'un processus sérieux de recherche de repreneurs".

1 commentaire

  • 16:11

    Un autre emploi au bout de la FRANCE mais ils nous prennent pour des dindons?

    Des formations bidons qui mènent à rien.
    Développer quelles compétences ??

    C'est des mots tout çà

    Cordialement

