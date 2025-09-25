 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Daly, de la Fed : "Un peu plus" de réduction des taux d'intérêt sera probablement nécessaire "au fil du temps"
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 21:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, a répété jeudi que la banque centrale américaine devrait probablement réduire davantage les taux d'intérêt, mais qu'elle devrait agir lentement afin d'équilibrer les risques pour ses deux objectifs de plein emploi et de stabilité des prix. "Je pense qu'il faudra un peu plus de temps pour que le taux d'intérêt équilibre ces deux risques", a déclaré Mary Daly lors du 2025 Western Bankers Forum de la Fed de San Francisco. "Si vous ajustez la trajectoire d'un seul coup, vous risquez de compromettre l'un des objectifs.... Si vous ajustez la trajectoire progressivement, en évaluant les informations avant de prendre une décision, vous pouvez alors obtenir de bons résultats."

