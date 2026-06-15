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Dalić : « Deschamps a toujours été obsédé par la victoire mais respectueux de l’adversaire »
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 22:50

Didier DESCHAMPS Didier DESCHAMPS head coach of France and Zlatko DALIC coach of Croatia during the UEFA Nations League, group 1 match between France and Croatia at Stade de France on June 13, 2022 in Paris, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Didier DESCHAMPS Didier DESCHAMPS head coach of France and Zlatko DALIC coach of Croatia during the UEFA Nations League, group 1 match between France and Croatia at Stade de France on June 13, 2022 in Paris, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

À l’aube de la dernière compétition de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France, son meilleur rival, le Croate Zlatko Dalić, revient sur une relation qui a eu pour point d’orgue une finale de Coupe du monde en 2018. Et forcément, ça marque des hommes.

Sept matchs, sept batailles, sept histoires. Didier Deschamps et Zlatko Dalić sont de la même génération (57 ans pour l’un, 59 pour l’autre) et ils partagent plus qu’une formidable longévité aux commandes de leur sélection nationale respective. Si la Ligue des nations les a amenés à se croiser une paire de fois (six duels), c’est surtout leur première rencontre au sommet du foot mondial, un certain 15 juillet 2018 à Moscou, qui les a liés à tout jamais. Le Français en est sorti vainqueur, c’est vrai, mais cela n’a pas empêché les deux hommes d’entamer une relation basée sur le respect. Alors que d’autres professionnels n’ont pas manqué d’analyser de vive voix les 14 ans de mandats de Didier Deschamps à la tête des Bleus, Zlatko Dalić a lui pris le temps d’écrire dans un long mail tout ce qu’il pense de son meilleur rival, et ce, quelques jours avant d’entrer lui aussi dans une nouvelle Coupe du monde. En attendant la huitième et dernière confrontation ?

Le bilan. Les résultats parlent d’eux-mêmes : tout ce que je puisse faire, c’est le féliciter pour tout ce qu’il a accompli avec la sélection nationale française. Quand vous gagnez une Coupe du monde comme il l’a fait en 2018, vous inscrivez votre nom dans l’histoire. Au-delà de ça, Didier Deschamps a aussi enchaîné de grandes performances, que ce soit la finale du Mondial au Qatar ou la finale de l’Euro 2016. Avec un peu plus de chance, il aurait pu remporter ces deux trophées supplémentaires. Il mérite tous ces succès parce qu’il a toujours fait preuve de beaucoup de respect envers sa fonction, ses joueurs et ses adversaires.…

Propos recueillis par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com

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