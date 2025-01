Cyril Hanouna et « TPMP » en route vers CStar ?

Cyril Hanouna s'apprête à rester dans le giron de Canal+, comme nous l'évoquions à l'été dernier en citant un cadre du groupe. Depuis l'annonce de l'arrêt de la diffusion de la chaîne C8 – l'Arcom n'ayant pas renouvelé sa fréquence, une décision confirmée par le Conseil d'État –, un maintien de l'animateur dans la galaxie Canal a toujours été la piste la plus sérieuse.

En effet, la famille Bolloré, qui contrôle Vivendi, maison mère de Canal+, ne souhaite pas perdre la machine à audiences Hanouna. Sur C8, l'émission TPMP réunit chaque soir entre 1,5 et 2 millions de téléspectateurs en moyenne devant leur poste de télévision.

Or le programme peut naturellement basculer sur CStar, l'autre chaîne du groupe, qui affiche pour l'heure de faibles audiences (1,2 % de part d'audience en 2024, à peine mieux que NRJ12, à 1,1 %). « La convention de CStar permet de faire un talk-show entre 18 heures et 21 h 30, c'est possible. On est en train d'étudier cette piste-là, c'est une piste sérieuse », a expliqué Cyril Hanouna face à la caméra lundi 6 janvier.

Il y a donc de fortes chances que TPMP se poursuive, dès le vendredi 28 février ou le lundi 3 mars, sur CStar. Une autre piste était celle d'une fenêtre en clair sur Canal+, plus difficile à mettre en œuvre. En effet, la chaîne privilégie désormais les programmes payants et ne compte plus sur une émission