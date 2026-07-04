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Cyclisme/Tour de France-Vingegaard, de retour en jaune, peut refermer un chapitre douloureux
information fournie par Reuters 04/07/2026 à 20:58

par Vincent Daheron

Jonas Vingegaard est de nouveau paré de jaune à l'issue de la première étape du Tour de France 2026, un contre-la-montre par équipes remporté par son équipe Visma-Lease a bike, après trois années douloureuses marquées par une violente chute en 2024.

Le 23 juillet 2023, le Danois célébrait sur les Champs-Élysées son deuxième sacre consécutif sur la Grande boucle. La question n'était alors pas de savoir s'il allait un jour revêtir à nouveau le maillot jaune, mais plutôt combien de victoires il serait capable d'enchaîner.

Sauf qu'une violente chute sur le Tour du Pays basque en avril 2024 a contrarié ses plans. Allongé de longues minutes au sol avant d'être évacué sur une civière, le coureur de l'équipe Visma-Lease a bike était ensuite resté douze jours à l'hôpital pour soigner une fracture d'une clavicule, de plusieurs côtes, une contusion pulmonaire et un pneumothorax.

"J'étais allongé sur le sol, en pensant que j'allais mourir. Honnêtement, quand tu es au sol, tu ne penses même pas au cyclisme. Je pensais juste à survivre", a-t-il dit samedi en conférence de presse.

Jonas Vingegaard avait bien pris le départ du Tour de France 2024, moins de trois mois après sa chute. Il avait même remporté une étape, mais sans jamais pouvoir rivaliser avec le Slovène Tadej Pogacar, facile vainqueur des deux dernières éditions.

Alors le Scandinave de désormais 29 ans avait coché, avec son équipe, cette première étape de Barcelone. Emmené par Matteo Jorgenson et Davide Piganzoli, il a signé le temps référence pour s'offrir un retour en jaune.

"Retrouver le maillot est, pour moi, le plus important. C'est quelque chose dont j'ai rêvé ces trois dernières années et je vais savourer chaque moment avec", a-t-il poursuivi.

"J'ai eu quelques années difficiles, pour des raisons évidentes. J'ai galéré ces dernières années et, maintenant, j'ai l'impression de pouvoir refermer ce chapitre du livre."

Vainqueur du Tour d'Italie dès sa première participation en mai dernier, Jonas Vingegaard vise un rare doublé Giro-Tour de France. Son rival Tadej Pogacar avait été le huitième coureur de l'histoire à y parvenir en 2024.

Le Danois compte 12 secondes d'avance au classement général sur le Slovène, dont l'équipe UAE Team Emirates-XRG a pris la troisième place samedi.

"Les prochaines étapes vont déjà être très difficiles. Je pense que, maintenant, on va se battre chaque jour pour faire du mieux possible", a-t-il conclu.

(Reportage de Vincent Daheron à Barcelone, édita par Benjamin Mallet)

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