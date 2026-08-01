Cyclisme/Tour de France Femmes-Lorena Wiebes remporte la 1ère étape, s'empare du maillot jaune

(Actualisé avec réaction de Wiebes, détails)

par Zhifan Liu

La Néerlandaise Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) a remporté samedi à Lausanne en Suisse la première étape du Tour de France Femmes 2026 et s'empare par la même occasion du maillot jaune.

Dans la côte finale de Saint-François, la sprinteuse a pris le meilleur devant un petit groupe composé des principales favorites de cette édition.

"Je n'arrive pas à y croire. L'équipe Team SD Worx-Protime a fait un super travail aujourd'hui. A un kilomètre de la fin, quand Demi (Vollering) a attaqué, je me suis dit qu'il fallait que je la suive et c'était ensuite un sprint très long", a déclaré Lorena Wiebes à la fin de l'étape.

La Néerlandaise devance la Mauricienne Kim Le Court-Pienaar (AG Insurance-Soudal) et sa compatriote Demi Vollering (FDJ United-Suez). Au classement général, elle les devance de 4 et 6 secondes respectivement, au jeu des bonifications sur la ligne d'arrivée.

Kim Le Court-Pienaar et Demi Vollering ont tenté d'accélérer dans les derniers hectomètres sans pouvoir distancer Lorena Wiebes, qui enregistre sa sixième victoire d'étape sur le Tour de France Femmes, un record.

Tenante du titre, Pauline Ferrand-Prévot prend la 8e place et est la première tricolore.

A noter que deux prétendantes au maillot jaune, l'Espagnole Paula Blasi (UAE Team L'IMAD) et la Néerlandaise Anna van der Breggen, ont perdu du terrain dans la dernière rampe et concèdent 18 secondes à Lorena Wiebes.

Jour de la fête nationale suisse, les coureuses se sont élancées en début d'après-midi depuis Lausanne pour une boucle de 138 km dans la capitale olympique entre le lac de Neuchâtel et le lac Léman.

Cette première étape, nerveuse, a été émaillée de nombreuses chutes, impliquant notamment la Suissesse Marlen Reusser (Movistar Team), une des favorites pour la victoire finale, qui a perdu le contrôle de son vélo à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, sans incidence.

L'Italienne Laura Tomasi (Uno-X Mobility), elle aussi tombée, a dû poser pied à terre et a été la première concurrente à abandonner.

Présente au sein de l'échappée du jour qui a compté jusqu'à 5 minutes d'avance sur le peloton, la Française Océane Mahé (Ma Petite Entreprise) en a profité pour marquer des points au classement de la montagne et devenir la première à revêtir la tunique du maillot à pois de meilleure grimpeuse.

Lorena Weibes fait coup double et s'empare du maillot vert de meilleure sprinteuse, alors que l'Espagnole Paula Blasi (UAE Team L'IMAD) est la première porteuse du maillot blanc de meilleure jeune.

(Reportage par Zhifan Liu, édité par Benjamin Mallet)