Cyclisme/Tour de France-Evenepoel écrase le contre-la-montre de la 16e étape

(Actualisé tout du long, avec déclarations)

par Vincent Daheron

Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) a écrasé mardi le contre-la-montre individuel de la 16e étape du Tour de France et confirmé qu'il était favori pour la place de dauphin du maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), deuxième du jour.

Le Belge de 26 ans, triple champion du monde en titre de la spécialité, a signé une deuxième victoire consécutive sur la Grande boucle après son succès au sommet du plateau de Solaison (Haute-Savoie), dimanche, à la veille de la journée de repos.

Vainqueur de son troisième chrono sur le Tour de France, Remco Evenepoel s'est imposé avec 28 secondes d'avance sur Tadej Pogacar et 1'04'' sur le Danois Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), tandis que son coéquipier allemand Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe), cinquième du général mardi matin, a abandonné après une chute.

Au classement général, le Slovène conserve toutefois quatre minutes et 32 secondes d'avance sur son dauphin belge et six minutes et 51 secondes sur son coéquipier Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG). Le Mexicain a perdu cinq secondes sur le Français Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) dans la lutte pour le podium.

Le jeune grimpeur de 19 ans, quatrième de l'étape (+ 1'16'') et du général (+ 7'11'), pointe à vingt secondes de la troisième place.

Maillot arc-en-ciel sur le dos, Remco Evenepoel a une nouvelle fois étalé sa science de la discipline si particulière qu'est le contre-la-montre.

Le troisième du Tour 2024 est passé en tête à chacun des trois pointages intermédiaires du parcours de 26,1 km aux bords du lac Léman, entre Évian-les-Bains (Haute-Savoie) et Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).

Il a, de plus, creusé à chaque fois l'écart qui le séparait, à distance, de Tadej Pogacar. Il comptait sept secondes d'avance au premier pointage, le double au sommet de la côte de Larringes (9,7 km à 4,3% de pente moyenne), 16 secondes en bas de la descente puis 28 au passage de la ligne après huit derniers kilomètres de plat.

"C'est incroyable. De gagner ce contre-la-montre avec une telle performance, je suis juste fier et heureux. C'est incroyable de gagner deux étapes d'affilée", a déclaré Remco Evenepoel, vainqueur le jour de la fête nationale belge.

"Tadej (Pogacar) était impressionnant. Il était toujours très proche de moi et c'était un grand défi de garder l'écart avec lui."

Très attendu en raison de son appétence pour cet exercice, Paul Seixas est parti un peu plus prudemment qu'Isaac del Toro avant de lui reprendre de précieuses secondes au fil du parcours.

"C'était une journée assez difficile pour moi aujourd'hui mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Au final, je suis là où je dois être", a analysé Paul Seixas.

Ce dernier et Isaac del Toro sont désormais les mieux placés pour la troisième place sur le podium puisque le coureur tricolore compte deux minutes et 11 secondes sur le cinquième, Juan Ayuso (Lidl-Trek).

L'Espagnol a notamment bénéficié de l'abandon de Florian Lipowitz, cinquième du général avant l'étape, en raison d'une chute dans un virage à droite à un peu plus de six kilomètres de l'arrivée.

"C'est vraiment dommage. C'est un peu une victoire qui laisse un goût doux-amer", a estimé son coéquipier Remco Evenepoel.

(Reportage de Vincent Daheron à Thonon-les-Bains, édité par Zhifan Liu)