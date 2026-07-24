Cyclisme-Le Slovène Tadej Pogacar remporte la 19e étape du Tour de France

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) a remporté vendredi la 19e étape du Tour de France, longue de 127,9 km entre Gap (Hautes-Alpes) et l'Alpe d'Huez (Isère), devant le Français Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) et l'Équatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).
Le maillot jaune et quadruple vainqueur du Tour de France creuse encore un peu plus son avance en tête du classement général.
(Reportage de Vincent Daheron à l'Alpe d'Huez)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer