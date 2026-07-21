Cyclisme-Le Belge Remco Evenepoel remporte la 16e étape du Tour de France

Le Belge Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) a remporté mardi la 16e étape du Tour de France, un contre-la-montre de 26,1 km entre Évian-les-Bains (Haute-Savoie) et Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), devant le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) et le Danois Mattias Skjelmose (Lidl-Trek).
Le maillot jaune Tadej Pogacar conserve son maillot jaune de leader du classement général.
(Reportage de Vincent Daheron à Thonon-les-Bains, édité par Zhifan Liu)
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