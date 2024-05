Cyberattaque du ministère de la défense britannique : Pékin dément être à l'origine

Grant Shapps, ministre britannique de la défense lors de la journée d'ouverture de la conférence annuelle du Parti conservateur à Manchester, dans le nord de l'Angleterre, le 1er octobre 2023. ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Selon SkyNews , chaîne de télévision britannique, cette violation de données concerne les noms et les données bancaires de membres des forces armées. Accusée, la Chine dément et qualifie cette accusation d'"absurdité totale".

C'est la deuxième cyberattaque depuis mars dernier. Le gouvernement britannique avait haussé le ton contre son homologue chinois après un piratage visant des élus et la Commission électorale britannique. "Le gouvernement britannique ne tolérera pas de telles activités menaçantes et continuera à prendre des mesures fortes avec ses partenaires dans le monde entier pour y répondre" avait fait savoir le Foreign Office dans un communiqué.

Cette fois-ci, cette cyberattaque concerne la violation de données personnelles tels que les noms et les données bancaires de membres des forces armées en service et de certains anciens combattants . Une information révélé par Sky News et selon laquelle la Chine est derrière cette attaque.

"Le ministère de la Défense a agi très rapidement pour mettre hors ligne la base de données" ciblée par l'attaque, a confirmé Mel Stride, le ministre du Travail, sur Sky News. Il a précisé que le ministre de la Défense Grant Shapps s'exprimerait dans la journée au Parlement sur le sujet.

La cible de l'attaque n'est pas, selon Mel Stride, une base de données du ministère de la Défense mais celle d'un tiers.

Des cyberattaques similaires en 2020 et 2021

Le ministre a dit ne pas pouvoir "affirmer" que la Chine était responsable: "Il s'agit d'une hypothèse".

Selon le député Tobias Elwood, un ex-militaire et ancien président d'une commission parlementaire de la défense, l'attaque présente toutes les caractéristiques d'une cyberattaque chinoise. "Le fait de cibler les noms et les coordonnées bancaires du personnel renvoie à la Chine", a-t-il affirmé sur la BBC. "Cela peut faire partie d'un plan, d'une stratégie", a-t-il ajouté.

Le vice-Premier ministre britannique Oliver Dowden a dénoncé devant le Parlement "deux cyberactions malveillantes" en 2020 et 2021 , visant des parlementaires critiques de Pékin et contre la Commission électorale du Royaume-Uni.

L'attaque contre la Commission électorale avait permis d'avoir accès à des serveurs contenant notamment des copies des registres électoraux avec les données de 40 millions d'électeurs, selon les médias britanniques.

"Absurdité totale"

Pékin a de son côté rejeté ces accusations.

"Les commentaires des hommes politiques britanniques concernés sont d'une absurdité totale", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lin Jian. "La Chine s'est toujours fermement opposée à tous les types de cyberattaques et les a toujours fermement réprimées" a-t-elle ajouté.